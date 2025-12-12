南京大屠殺88周年 解放軍報：對開歷史倒車的人予以迎頭痛擊

12月13日是南京大屠殺死難者國家公祭日，在江蘇南京，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉行昇國旗和下半旗儀式。 (中新社)

今(13)天是1937年南京大屠殺88周年紀念，亦是中國第12屆南京大屠殺國家公祭日，為此中國《解放軍 報》在頭版發表題為《堅定不移捍衛用血和生命寫下的歷史》的評論，評論稱，南京大屠殺第二次世界大戰史上「三大慘案」之一，是人類史上十分黑暗的一頁。但時至今日，仍有一些日本 政客逆世界潮流而動，否認南京大屠殺罪行。它稱，強軍才能安邦。我們必須練就能打仗、打勝仗的過硬本領，對開歷史倒車的人予以迎頭痛擊。

文章稱，國行公祭，祀我殤胞。今年12月13日是第十二個南京大屠殺死難者國家公祭日。近段時間，大江南北、軍營內外紛紛舉辦莊嚴的祭奠儀式，深切緬懷遇難同胞，表達銘記歷史、強國強軍的決心意志。

它稱，記住黑暗，是為了呼喚光明。 1937年12月13日，日軍攻佔南京，製造了慘絕人寰的南京大屠殺慘案。這是第二次世界大戰史上「三大慘案」之一，是駭人聽聞的反人類罪行，是人類史上十分黑暗的一頁。

評論稱，然而，令人警惕的是，時至今日，仍有一些日本政客逆世界潮流而動，否認南京大屠殺罪行，企圖突破「和平憲法」約束，肆無忌憚擴軍備武，大幅提升防衛預算，加速修訂安保政策文件，放寬武器出口限制，圖謀放棄「無核三原則」，甚至妄想武力介入對地區和平穩定造成嚴重威脅。這深刻警示我們，和平需要捍衛，強軍才能安邦。我們必須練就能打仗、打勝仗的過硬本領，對開歷史倒車的人予以迎頭痛擊。