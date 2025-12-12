我的頻道

最後一批鑄造1美分套幣 拍賣價上看30萬元

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

王毅會汶萊外長 再批日本現職領導人言論的「嚴重危害」

記者廖士鋒／即時報導
中國外長王毅（右）11日與汶萊外長艾瑞萬（左）在北京會談，續批高市早苗。（圖／取自中國外交部官網）
中國外長王毅（右）11日與汶萊外長艾瑞萬（左）在北京會談，續批高市早苗。（圖／取自中國外交部官網）

中國政治局委員兼外長王毅11日與汶萊外長艾瑞萬會談時，再度批評日本首相高市早苗涉台言論的「嚴重危害」，除闡述北京的對台立場也讚賞汶萊長期恪守一中原則。另中日韓衛生部長會議將於14日在南韓首爾召開，日方指出中國擬派非部長級官員出席。

據中國外交部，王毅在會談中闡述了北京在台灣問題上的原則立場和「日本現職領導人」涉台錯誤言論的「嚴重危害」，讚賞汶萊長期恪守一個中國原則，希望並相信汶萊充分理解北京立場，「繼續堅定支持中國人民維護主權和領土完整的正義事業，共同捍衛戰後國際秩序和人類良知正義」。

消息並指艾瑞萬則表示，兩國元首今年初在北京成功會晤，為雙邊關係發展提供指引和動力。汶萊高度重視發展對北京關係，「承認台灣是中華人民共和國一部分，將繼續堅定奉行一個中國政策，支持中國統一大業」。另外雙方一致同意攜手維護南海和平穩定，加快推進「南海行為準則」磋商。

另據日本共同社，日中韓衛生部長會議將於14日在南韓首爾召開，日本厚勞相上野賢一郎將出席。據政府相關人士透露，中國計畫派非部長級官員出席。此前共同社11月22日曾指日本政府曾向中國、南韓探詢明年1月進行中日韓峰會的可能性，不過已遭到中國拒絕。韓聯社11月底也曾報導，南韓文化部收到中國方面通知，原定11月24日在澳門舉行的中日韓文化部長會議將延期舉行。

而高市早苗11月7日在國會的應詢引發外交的風波仍未平息之際，據知情人士透露，立憲民主黨參議員辻元清美要求對於岡田克也的質詢通告，公示由內閣官房擬定的答辯要點資料。辻元11日夜晚在X平台上披露了相關資料。公示的資料顯示，記載內容包括「期待有關台灣的問題通過對話和平解決」、「關於何種情況屬於存亡危機事態，將由政府結合事態的個別具體情況，對所有資訊進行綜合判斷」。

共同社指出，實際上高市也作出了這樣的答辯，但在反覆交鋒的過程中說出了「無論怎麼想，這都是可能構成存亡危機事態的情形」，而事先擬定的資料中並未包含這一表述，這是「臨場發揮」。辻元在X上指出：「這番答辯是首相的個人見解，已經明確這不是官僚撰寫的內容」。

近日中國外交部以青森縣近海地震為由，呼籲中國公民暫勿前往日本。共軍與俄軍的聯合空中戰略巡航也幾乎包抄了日本，中國外交部發言人郭嘉昆11日說，巡航「是年度合作計畫的項目，展示了雙方共同應對地區安全挑戰、維護地區和平穩定的決心與能力。日方沒必要大驚小怪、對號入座」。

