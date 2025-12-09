我的頻道

停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？

波士頓入籍典禮突遭取消 市長吳弭痛批殘酷

日兒童版《防衛白皮書》環球網：軍國主義帶進青少年教育

記者陳湘瑾／即時報導
兒童版《防衛白皮書》當中描述到北韓、俄羅斯和中國大陸近幾年的軍事動向，包括大陸在釣魚台（日稱尖閣諸島）的相關行動。（圖／取自日本防衛省兒童網站）
日本防衛省製作的兒童版《防衛白皮書》，面向小學、初中等族群介紹防衛省和自衛隊的相關資訊。中國官媒批，這是日本右翼勢力試圖將軍國主義帶進青少年教育的手段，當中的內容把複雜的安保問題片面描述為「周邊國家威脅，必須擴軍備戰」的單一邏輯。

據了解，日本政府1970年首次發布《防衛白皮書》，1976年起每年發布一次。2021年起，日本防衛省每年編製兒童版《防衛白皮書》（まるわかり！日本の防衛）。介紹指出，這主要是為了讓小學高年級、初中生和高中生能夠認識防衛省和自衛隊而製作出來的。

兒童版《防衛白皮書》最初只在網路上發布，2024年版本首次向小學發送，有約6,100冊被分發給2,400所同意接收的學校。2025年版本已在今年7月出版，但目前還沒有分發給學校。

中國官媒《環球網》首先指出，12月1日，日本教職工團體「全日本教職員組合」等組織與防衛省、文部科學省相關負責人當面交涉，批評該手冊內容渲染煽動對特定國家的危機感，實質上是自衛隊招募宣傳，涉嫌違反《兒童權利公約》。公約中第三十八條第三款明確要求締約國應避免招募未滿15周歲的兒童加入其武裝部隊。

環球網稱，分發兒童版《防衛白皮書》只是日本右翼勢力試圖將軍國主義帶進青少年教育的手段之一。從形式上看，兒童版白皮書中大多數漢字標注假名讀音，還配有圖片及漫畫，每個章節設有問答欄目，以貌似兒童讀物的形式，把複雜的安保問題片面描述為「周邊國家威脅，必須擴軍備戰」的單一邏輯。

長崎大學核兵器廢絕研究中心副教授中村桂子認為，在小學生尚不具備多角度、批判性思考能力的時候，把單一「強軍」視角灌輸給孩子是極其危險的，會讓他們陷入「日本的安全只能靠軍事實力來守護」的片面理解。

上海外國語大學日本研究中心主任、教授廉德瑰則表示，軍國主義在日本戰後屬於敏感話題，目前在日媒和官方口徑中很少被提及，但日本右翼勢力的相關動向值得警惕，比如部分持右翼思想的校長會在學校使用二戰時期的軍國主義相關教材授課。

環球網強調，日本右翼勢力把戰爭偏狹地定義為「威懾力」，把軍備擴張描述為「必要準備」，在未引導年輕一代真正理解戰爭歷史的情況下，便灌輸「需要更多武器」的結論，這種割裂歷史真相的教育方式，無疑加劇了日本社會的集體記憶斷層。相關專家認為，如果缺乏歷史知識的日本年輕一代接受了「敵國敘事」和軍備擴張合理化主張，日本社會走向可能再次失控。

日本

