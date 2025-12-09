我的頻道

黎智英女兒投書華郵：北京再不釋放 父親將成自由烈士

記者顏伶如／即時報導
壹傳媒創辦人黎智英。（新華社檔案照）
壹傳媒創辦人黎智英。（新華社檔案照）

「壹傳媒」黎智英( Jimmy Lai)的女兒黎采(Claire Lai)9日投書華盛頓郵報指出，即使中國政府有不同看法，黎智英也沒有犯任何罪，釋放黎智英對中國政府其實有好處，「他已經受夠折磨，除方狀況有所改變，否則他極可能將成為一名自由烈士(a martyr for freedom)」。

黎智英被控違反香港國安法「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」規定，2020年12月底被關押，2024年7月法庭裁定欺詐罪罪名成立，判處坐牢5年9個月。

黎采投書寫道，父親五年前身材魁偉壯碩，親朋好友若要來家裡吃飯，都知道必定獲得豐盛款待，但單獨監禁的鐵窗生活對他的身體帶來嚴重打擊。

她寫道，8日剛滿78歲的黎智英以政治犯身分在香港被囚五年之後，如今健康迅速惡化，除了有糖尿病、高血壓，聽力與視力也雙雙衰退，數月深受發炎感染與疼痛困擾，有時候連起身站立都很困難，但最明顯且最令人憂心的則是整個人暴瘦。

她表示，偶爾會穿上父親2020年被捕時所穿的襯衫，那時父親仍被稱為「肥佬黎」，如今襯衫如果穿在他身上，會鬆垮得像要把他給吞噬。她指出，全家人時時刻刻為黎智英健康衰弱掛心，「我們對他所能得到的醫療照顧所知甚少，從來沒有任何外部醫生獲准為他檢查」。

黎采指出，黎智英發生幾次令人憂心的狀況。2024年6月出庭應訊時，他臉色蒼白、身體嚴重發抖，審訊被迫中止，他拿到一顆止痛藥後被送回牢房。她寫道：「兩個月後，我接到獄方輔導員電話通知說，原訂律師會面已被取消，因為父親身體太差。」

她表示，辯護律師四個月前在法庭上說，黎智英已經連續幾個月出現心臟問題，狀況嚴重到無法出庭，「被捕之前，他從來沒有心臟病史」。

黎采指出，黎智英如果能夠獲釋，將會離開香港，對當局再也無法構成任何威脅。她說：「他的抗爭歲月已經結束，只想平靜跟家人一起度過餘生，再次一起同桌吃飯。」

