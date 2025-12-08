我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史坦普500小跌 科技股撐盤 Nvidia盤後大漲2%迎H200解禁利多

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

評川普2.0國安報告 中：盼美對台灣議題慎之又慎

中央社台北8日電
中國外交部發言人郭嘉昆。（路透）
中國外交部發言人郭嘉昆。（路透）

針對白宮公布美國最新「國家安全戰略」報告的涉台內容，中國外交部發言人郭嘉昆今天說，希望美方與中方相向而行，落實好兩國元首達成的共識，妥善管控分歧；他還說，美方應兌現「美國領導人所作承諾，慎之又慎處理台灣問題」。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，郭嘉昆在回答媒體相關提問時，作上述表示。

郭嘉昆說，中方注意到這份報告，並始終認為中美「合則兩利，鬥則俱傷」，「相互尊重，和平共處，合作共贏」是中美「正確相處之道，也是唯一正確現實選擇」。中方願與美方一道，推動中美關係繼續保持穩定發展，同時堅定捍衛自身主權安全發展利益。

他又說，希望美方與中方相向而行，落實好兩國元首達成的重要共識，加強對話合作，妥善管控分歧，推動中美關係穩定、健康、可持續發展，為世界注入更多的確定性和穩定性。

郭嘉昆接著聲稱，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外部干涉」。

他宣稱，美方應確實恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，兌現「美國領導人所作承諾，慎之又慎處理台灣問題」，停止「縱容支持台獨分裂勢力以武謀獨、以武拒統」，中方捍衛國家主權和領土完整的決心意志，堅定不移。

美東時間5日，白宮公布2025年「國家安全戰略」（National Security Strategy, NSS）報告，內容提及嚇阻針對台灣的衝突，理想上透過保持軍事優勢，是美國的優先事項，「將維持長期的對台政策聲明，即美國不支持任何單方面改變台灣海峽現狀的行為」。

報告提到，台灣之所以受到高度關注，部分原因是在半導體生產上的主導地位，但最主要是因為台灣提供了通往第二島鏈的直接通道，並將東北亞與東南亞分隔成兩個截然不同的戰略戰區。

白宮 國家安全戰略 東南亞

上一則

馬航MH370失蹤中國乘客 8人家屬各獲判約41萬美元

延伸閱讀

川普國安戰略報告未提北韓 路透：有望鋪路川金會

川普國安戰略報告未提北韓 路透：有望鋪路川金會
川普喊買格陵蘭惹議 美駐丹麥大使霍爾里首訪當地

川普喊買格陵蘭惹議 美駐丹麥大使霍爾里首訪當地
川普擬今宣布120億美元農民援助計畫…今日你應知道5件事

川普擬今宣布120億美元農民援助計畫…今日你應知道5件事
川普貿易戰效應…中港韓供應商比率大減至5成 台灣成贏家

川普貿易戰效應…中港韓供應商比率大減至5成 台灣成贏家

熱門新聞

中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
中印邊境中國一側機器人站崗？疑印方人員拍攝視頻在印度流傳。（取材自鳳凰衛視）

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

2025-12-03 20:41
法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
香港添馬公園附近的維多利亞港10月25日舉行「維港海上大巡遊2025」，一個泡泡瑪特的拉布布巨型充氣雕塑漂浮在喇面上。（路透）

中日緊張…但中國民眾這次不抵制日貨？港媒曝原因「沒必要」

2025-12-06 01:05

超人氣

更多 >
中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高
迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人

迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人
中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？