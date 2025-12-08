花蓮近海5.7地震 福建多地有感「廈門晃很久」

陸方今晚也發布花蓮海域發生地震的訊息，但檢測級數與台灣不同。取自中國地震台網

中央氣象署通報，今晚7時24分在花蓮縣近海發生芮氏規模5.7地震 ，地震發生後大陸社交平台上多位網友反應有感，據東南網，地震發生後，福建沿海多地民眾反饋有震感，廈門、福州、泉州、莆田、漳州等城市反應較為集中。

就本次花蓮近海地 震，大陸的中國地震台網也發布訊息，首先稱自動測定，12月08日19時24分，在台灣附近（北緯23.88度，東經121.67度）發生5.3級左右地震；接著，中國地震台網發布正式測定稱，12月8日19時24分在台灣花蓮縣海域發生5.1級地震，震源深度20公里，震中位於北緯23.78度，東經121.70度，距台灣島約12公里。

據福建日報旗下帳號東南網，在大陸社交平台上，有多名網友分享地震情況，有人說，「廈門晃得很久」、「坐標漳州，搖感明顯」，有泉州網友稱，「晃了一秒我就感覺到了」，有人形容「趴在沙發上，一陣推背感襲來」等等。

目前，陸網暫未有因此次地震造成的災情，或是相關集合疏散情況傳出。

就本次花蓮近海地震，據中國地震台網訊息，震中周邊200公里內近5年來發生4級以上地震共391次，最大地震是2024年4月3日在台灣花蓮縣海域發生的7.3級地震（距離本次震中5公里）。