快訊

打擊高物價 川普矛頭指向食品業

紐約候任市長曼達尼發布影片 指導非法移民對抗ICE

花蓮近海5.7地震 福建多地有感「廈門晃很久」

記者陳政錄／北京即時報導
陸方今晚也發布花蓮海域發生地震的訊息，但檢測級數與台灣不同。取自中國地震台網
陸方今晚也發布花蓮海域發生地震的訊息，但檢測級數與台灣不同。取自中國地震台網

中央氣象署通報，今晚7時24分在花蓮縣近海發生芮氏規模5.7地震，地震發生後大陸社交平台上多位網友反應有感，據東南網，地震發生後，福建沿海多地民眾反饋有震感，廈門、福州、泉州、莆田、漳州等城市反應較為集中。

就本次花蓮近海地震，大陸的中國地震台網也發布訊息，首先稱自動測定，12月08日19時24分，在台灣附近（北緯23.88度，東經121.67度）發生5.3級左右地震；接著，中國地震台網發布正式測定稱，12月8日19時24分在台灣花蓮縣海域發生5.1級地震，震源深度20公里，震中位於北緯23.78度，東經121.70度，距台灣島約12公里。

據福建日報旗下帳號東南網，在大陸社交平台上，有多名網友分享地震情況，有人說，「廈門晃得很久」、「坐標漳州，搖感明顯」，有泉州網友稱，「晃了一秒我就感覺到了」，有人形容「趴在沙發上，一陣推背感襲來」等等。

目前，陸網暫未有因此次地震造成的災情，或是相關集合疏散情況傳出。

就本次花蓮近海地震，據中國地震台網訊息，震中周邊200公里內近5年來發生4級以上地震共391次，最大地震是2024年4月3日在台灣花蓮縣海域發生的7.3級地震（距離本次震中5公里）。

中製機器人一腳踹翻自家老闆 太殘暴？ 員工笑到失控

「絞得只剩一條腿」安徽草場維修工掉粉碎機 母目睹崩潰

中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
中印邊境中國一側機器人站崗？疑印方人員拍攝視頻在印度流傳。（取材自鳳凰衛視）

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

2025-12-03 20:41
日本女歌手BENI（本名安良城紅）在廣州的演唱會，上周六如期舉行。（取材自bilibili網站）

2日本歌手演唱會在中如期登場 輿論讚「京廣有契約精神」

2025-11-30 23:49

