抄人名鬧笑話「最忙5人組」 杭州師大坦承作假致歉將處分

快訊

中央社台北6日電
竹溪縣住建局採購公告截圖。(取材自紅星新聞)
中國多個官方相關公告被踢爆照抄「中國普通人名大全」上的姓名，名單上的前5個姓名更被戲稱為「全網最忙五人組」。被列為照抄單位之一的杭州師大今天坦承，相關工作人員「弄虛作假，簡單採用網路名單」而公示，校方除致歉外，並將嚴肅處理相關人員。

在被中國網友及媒體踢爆的眾多人名照抄案例中，杭州師範大學人文學院旗下的「多彩送教淳滋味」福彩（福利彩券）公益計畫，頗受網友非議，更被懷疑相關資金恐被相關人員以照抄的假名單充當受資助學生，進而上下其手中飽私囊。

杭州師大今天發表聲明說，被指涉的計畫為該校校友會申報的「2022年浙江省福彩公益金」資助計畫，總經費人民幣45萬元（約6萬3660美元），由校友會負責，該校人文學院配合實施，計畫實施期間為2022年6月至2023年6月，主要是針對留守兒童的教學設施進行資助。

校方說，在計畫實施過程中，工作人員未認真執行工作規範，未實時統計線上授課實際學生名單。在項目驗收時，工作人員僅根據項目申報時的受益人數要求「弄虛作假，簡單採用網路名單」而分批公示，導致名單不實，引發網路質疑。但這一計畫的經費並沒有直接發放現金，受益對象僅有浙江省淳安縣兩所山區小學的學生。

該校表示，此事說明執行計畫的「相關工作人員作風不嚴不實，相關部門和學院監管不力」。下一步，校方將根據核查情況，依規、依紀對相關人員作出嚴肅處理，同時全面排查整改，堅決杜絕此類問題再次發生。校方並衷心感謝並歡迎中國社會各界的關心和監督。

上述照抄名單的「全網最忙五人組」事件被曝光後，江蘇廣電總台荔枝新聞5日發表評論說，政府公示出現這種荒誕現象，就是不能容忍的公共事故，且是在侵蝕中國社會信任生態，破壞公共部門和社會機構的公信力。

央視今天對此發表評論說，一些單位把「信息公開」當成了完成任務的「形式」，只要紙面流程走完，根本不管內容真假。而這種「形式公開」很可能成為「腐敗的遮羞布」，最終受損的都是公共利益和群眾權益。

延伸閱讀

