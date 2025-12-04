叫「英雄」太沉重…香港宏福苑大火倖存者自責未救更多人

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
香港大埔宏福苑11月26日發生77年來最嚴重的災難性大火後，住處被燒毀的李威廉暫時住在天水圍親戚家，29日在附近受訪並拍照。美聯社
香港新界大埔宏福苑社區於11月26日發生77年來最嚴重的5級「災難性」大火。40歲住戶李威廉（William Li）項2名鄰居伸出援手，一同被困超過2小時後獲救。他在接受BBC訪問時坦言，一直難以承受外界給予的「英雄」稱號，心中反而充滿愧疚，覺得自己本可以救更多人，哽咽說道：「每次有人叫我英雄，我的心都會碎掉。」

李威廉幫助的夫婦透露，途中聽到一名外傭呼喊她照顧的老婦人，但聲音很快消失，而李威廉當時無能為力，讓他感到非常愧疚，至今仍不清楚那一個聲音究竟發生什麼事。他說：「有些人沒有獲救，我沒有再次打開家門去找他們。」

李威廉堅持消防員先救那對夫妻，但當雲梯回來時，他對離開充滿回憶、珍藏攝影器材與玩具的家感到猶豫不決。李威廉說：「火告訴我，我無法帶走任何東西，我沒有權力或能力阻止它吞噬一切。」最後拿起妻子的手表和一些現金塞進包裡，衝到室外爬上雲梯。

他與家人在附近的速食餐廳團聚，但到醫院後，直到凌晨時分，李威廉才真正感受到所經歷的恐怖。他說：「我當時渾身無力，到了急診室，雙腿一軟就站不住了。一股燒焦的氣味一直縈繞在我的鼻腔裡，我真的很想把那股味道沖掉。」

凌晨3點被送入病房後，李威廉終於有空間哭泣，也開始試著處理這段經歷。他說：「以前住院的時候，我總想盡快回家，但這次護士問我想不想回家時，我不願離開。我覺得自己在逃避將來不得不面對的事情。」

然而，李威廉已決定正面面對創傷，盡可能接受採訪。他說：「我希望更多人站出來幫助找出真相，也希望宏福苑的居民能夠得到答案和正義。」

