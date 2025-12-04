我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

充當中國代理人案審理 孫雯曾說:霍楚比葛謨更聽話

海軍上將：防長赫塞斯未下達「格殺勿論」命令

香港信用卡新發卡量大跌逾2成 主因年輕人失業率節節上升

香港特派員李春/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港新增信用卡大跌二成。圖為銅鑼灣商圈準備迎接耶誕節來臨。（中通社）
香港新增信用卡大跌二成。圖為銅鑼灣商圈準備迎接耶誕節來臨。（中通社）

環聯報告顯示，香港第二季信用卡新發卡量按年大跌逾兩作，主因是香港失業率今年節節上升，且年輕一代包括千禧世代及X世代發卡量跌幅較大。

香港傳統的信用卡支付仍占主流地位，大陸地區切入香港的行動支付尚在成長階段。信貸資料服務機構環聯發表今年第三季《信貸行業分析報告》，最新數據顯示香港第二季發卡量大跌23.5%，是自新冠疫情以來最大跌幅，同一季度的信用卡新卡查詢宗數亦下跌13%。

聯亞太區研究與諮詢首席顧問孫威瀚表示，由於消費者對信貸產品需求放緩，加上金融機構亦因應部份具挑戰性的經濟指標而作出策略性調整，導致信用卡新卡發卡量大幅減少。

報告認為，香港失業率在今年節節上升，由八月及十月才稍為回落至3.8%。，受失業率影響，今年第二季信用卡新卡發卡量仍然處於低位，按年下跌逾兩成，尤其是年輕一代的新卡活動。相關影響對應屆畢業生尤為顯著，當中20至29歲年輕消費者失業率，由今年一月的5.4%攀升至8%，創今年新高。

報告指出，Z世代即1995年至2004年出生的消費者中，18歲以上人口持續增加，多年來新卡增長數字顯著，但今年第二季源自Z世代的新卡發卡量按年下跌11.1%；千禧世代即1980年至1994年出生和X世代即1965年至1979年出生的，亦分別下跌25.8%和26.1%。

貸款情況方面，報告說香港私人貸款連續三個季度錄得持續增長，當中主要由年輕消費者帶動，今年第二季整體新增私人貸款宗數按年上升1.2%，平均貸款額則維持穩定。這有別於信用卡市場活動放緩，是今年第二季的汽車貸款、樓宇按揭、無抵押私人貸款及無抵押稅貸的新增貸款宗數，均按年錄得增長，其中以汽車貸款增長最高，達33.6%，無抵押稅貸亦按年增長32.2%。

報告認為，有見宏觀經濟環境仍未明朗，傳統銀行普遍持審慎態度，其發放的新增私人貸款宗數按年下跌5%，而財務公司則輕微上升1%，由數字銀行發放的新增貸款宗數則按年上升35%，其新增私人貸款佔比亦由去年同期的5.8%上升至7.7%。

標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）亦預測，香港明年的失業率將逐步下降，於年底經季節性調整後有望回落至3.44%，相信有助帶動信用卡需求回升。

貸款 香港 聯亞

上一則

真假？「生3至4個子女能降死亡風險」 這篇論文被熱議

延伸閱讀

一場大火兩個香港：官方急維穩 民間問責不馴服

一場大火兩個香港：官方急維穩 民間問責不馴服
港營商環境連4月好轉 PMI逾2年半新高 出口訂單終止13連跌

港營商環境連4月好轉 PMI逾2年半新高 出口訂單終止13連跌
藉災生事者國安公署「雖遠必誅」 港拘YouTuber涉煽仇恨

藉災生事者國安公署「雖遠必誅」 港拘YouTuber涉煽仇恨
布碌崙華社 為香港祈福加油

布碌崙華社 為香港祈福加油

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
香港宏福苑社區大火逾百人死亡，港府說，最初起火的位置是在宏昌閣低層外的圍網，其後由於燃燒到發泡膠板，火勢迅速向上蔓延並伸延至多個樓層。（美聯社）

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

2025-11-28 04:58
日本女歌手BENI（本名安良城紅）在廣州的演唱會，上周六如期舉行。（取材自bilibili網站）

2日本歌手演唱會在中如期登場 輿論讚「京廣有契約精神」

2025-11-30 23:49
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47

超人氣

更多 >
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 

入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 
4生肖吵架也不會離婚 他偏理性「愈吵愈有愛」

4生肖吵架也不會離婚 他偏理性「愈吵愈有愛」
中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？