香港信用卡新發卡量大跌逾2成 主因年輕人失業率節節上升

香港新增信用卡大跌二成。圖為銅鑼灣商圈準備迎接耶誕節來臨。（中通社）

環聯報告顯示，香港 第二季信用卡新發卡量按年大跌逾兩作，主因是香港失業率今年節節上升，且年輕一代包括千禧世代及X世代發卡量跌幅較大。

香港傳統的信用卡支付仍占主流地位，大陸地區切入香港的行動支付尚在成長階段。信貸資料服務機構環聯發表今年第三季《信貸行業分析報告》，最新數據顯示香港第二季發卡量大跌23.5%，是自新冠疫情以來最大跌幅，同一季度的信用卡新卡查詢宗數亦下跌13%。

環聯亞 太區研究與諮詢首席顧問孫威瀚表示，由於消費者對信貸產品需求放緩，加上金融機構亦因應部份具挑戰性的經濟指標而作出策略性調整，導致信用卡新卡發卡量大幅減少。

報告認為，香港失業率在今年節節上升，由八月及十月才稍為回落至3.8%。，受失業率影響，今年第二季信用卡新卡發卡量仍然處於低位，按年下跌逾兩成，尤其是年輕一代的新卡活動。相關影響對應屆畢業生尤為顯著，當中20至29歲年輕消費者失業率，由今年一月的5.4%攀升至8%，創今年新高。

報告指出，Z世代即1995年至2004年出生的消費者中，18歲以上人口持續增加，多年來新卡增長數字顯著，但今年第二季源自Z世代的新卡發卡量按年下跌11.1%；千禧世代即1980年至1994年出生和X世代即1965年至1979年出生的，亦分別下跌25.8%和26.1%。

在貸款 情況方面，報告說香港私人貸款連續三個季度錄得持續增長，當中主要由年輕消費者帶動，今年第二季整體新增私人貸款宗數按年上升1.2%，平均貸款額則維持穩定。這有別於信用卡市場活動放緩，是今年第二季的汽車貸款、樓宇按揭、無抵押私人貸款及無抵押稅貸的新增貸款宗數，均按年錄得增長，其中以汽車貸款增長最高，達33.6%，無抵押稅貸亦按年增長32.2%。

報告認為，有見宏觀經濟環境仍未明朗，傳統銀行普遍持審慎態度，其發放的新增私人貸款宗數按年下跌5%，而財務公司則輕微上升1%，由數字銀行發放的新增貸款宗數則按年上升35%，其新增私人貸款佔比亦由去年同期的5.8%上升至7.7%。

標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）亦預測，香港明年的失業率將逐步下降，於年底經季節性調整後有望回落至3.44%，相信有助帶動信用卡需求回升。