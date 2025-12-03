曾揚言攻台就捐款 網紅考研名師被官方點名後：深刻反省

張雪峰最初是研究生考試輔導老師，因幽默解讀大陸名校的影片走紅，但言行多次引發爭議。（圖／取自張雪峰微博）

中國網信部門今通報網路名人帳號違法違規行為典型案例，曾揚言中國攻台就捐款的抖音主播張雪峰，被官方點名在直播中長時間使用汙言穢語，已限期禁言、停播。張雪峰對此發文回應「已經深刻反省」。

據《網信中國》微信 公眾號，近期，網信部門指導有關網站平台，依法處置網路名人帳號違法違規行為。羅列名單包括「安卓蘋果論」的提出者戶晨風、炫富網紅和逃稅網紅等。

張雪峰也被點名在直播中長時間使用汙言穢語，相關帳號已限期禁言、停播。對此，張雪峰通今天下午在微博 發文表示，「處罰期已過，已經深刻反省，謝謝大家的關心支持！以後不會了。」

張雪峰最初是研究生考試輔導老師，因幽默解讀中國名校的影片走紅，但言行多次引發爭議，像是「是否該選擇新聞學專業」、「文科是否為服務業」、「日本永遠是中國領土不可分割一部分」等。

張雪峰的社群帳號今年9月24日被禁止關注，在此之前他曾在中國九三閱兵 當天直播多次爆粗口，表示中國有這些武器不是為了嚇唬別人，而是為了國家統一。更激動宣稱如果中國攻台，他個人將至少捐款人民幣5,000萬元，公司整體捐款至少人民幣1億元。

其帳號被禁止關注後，當時微博跳出的理由提示為：該用戶因違反法律法規或《微博社區公約》被禁止關注。張雪峰團隊隔日表示，原因是在直播過程中出現不當言論違反平台規則，受到了舉報，「公司已經在處理了，應該短期內就可以解決」，並稱「正在反省當中」。