「去廚房替大家做飯」 南加警局高管涉歧視亞裔警員

信件被耽擱2年 德州女房東怒告美國郵政

隨禮100元人民幣 雲南女「蹭百場婚宴」打包剩菜

中國新聞組／北京30日電
雲南省保山市27歲女子宣宣，因「帶紅包蹭婚宴、專門打包剩菜餵流浪貓」的行動意外走紅。（取材自微博）
雲南省保山市27歲女子宣宣，因「帶紅包蹭婚宴、專門打包剩菜餵流浪貓」的行動意外走紅。（取材自微博）

中國雲南省保山市一名27歲女子宣宣（化名），因為「蹭」婚宴火了。她頻繁出沒於各大婚宴現場，隨禮100元人民幣(約14美元)，不為吃喝，只為在宴席結束後，像個「拾荒者」一樣瘋狂打包桌上的剩菜。有人嘲笑，有人質疑她「蹭吃蹭喝」，但當鏡頭拉近，看清她打包的那些清蒸魚、白灼蝦，以及她身後那120雙渴望活下去的眼睛時，眾網友破防了。

綜合媒體報導，宣宣的「蹭」和別人不一樣，她每次赴宴都會提前向新人送上100元紅包，並事先告知自己希望取走清淡、未動過的剩菜，以節省救助流浪動物的成本。原來是她收養了120隻流浪貓，每月支出超過2萬元，單靠薪水已難以負荷。

自2022年起，宣宣不忍心看著流浪動物挨餓，開始收養牠們。隨著數量慢慢增加到120隻，每月的開銷也跟著飆升，光是動物的口糧、看病和絕育費用就超過2萬元，單靠她的工資根本撐不住。偶然一次參加婚宴的經歷，她得到啟發，想到婚宴上常有大量剩菜被丟棄，要是能拿來給動物補充食物，就能緩解經濟壓力。

從那以後，宣宣就開始了「婚宴打包」的日子。她會特意選好日子，提前聯繫新人說明來意，告訴對方想打包些清淡剩菜餵流浪動物，送上的紅包讓這份請求多了份儀式感，也讓「小貓隨禮入席」的說法被更多人接受。到了現場，她會避開重油重鹽重辣的菜品，專挑清蒸魚、白灼蝦這類沒怎麼動過的菜，徒手快速打包。雖然有時候會感受到旁人異樣的目光，讓她覺得尷尬，但一想到家裡等著吃飯的毛孩子，她就堅持了下來。

帶回剩菜後，宣宣會反覆清洗，再煮沸去除多餘的油鹽，仔細剔除魚刺和骨頭，最後把這些處理好的食物和貓狗糧混合在一起餵食。她這麼細心是想把省下來的錢，都用在動物的疫苗接種和絕育手術上，讓牠們能更健康地生活。這樣下來，每月能節省下一、兩千元，還減少了食物浪費。

宣宣的做法得到雲南、四川等地部分酒店和婚慶公司的支持，還有不少新人主動邀請她去自己的婚宴打包。不過，也有網友提出質疑。有人問養這麼多流浪貓到底有什麼意義，對環境是不是真的有益。還有人認為，宣宣的流浪動物平時還是以寵物糧為主，剩菜只是偶爾加餐，普通人別輕易模仿這種餵養方式。

宣宣在婚宴上打包剩菜餵流浪貓。（視頻截圖）
寵物 疫苗

華人長居海外七年返鄉青島驚呼「便宜到想笑」 揭最大差異

中國國考登場「98搶1」報考人數創新高

