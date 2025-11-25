中對日武嚇升級 黃海再執行軍事任務

四川「凌空天行」發布馭空戟1000高超音速導彈宣傳畫面，顯示模擬攻擊日本。（視頻截圖）

在日本首相高市早苗 日前發表「台灣有事」談話後，解放軍 近期在黃海密集展開各種軍演，且「文攻武嚇」再升級。據央視新聞報導，中國交通運輸部海事局發布最新航行警告，11月26日清晨4時至8時，黃海部分海域執行軍事任務，禁止駛入。另外，四川科技公司近日發布高超音速導彈，宣傳片並模擬攻擊日本多地，引發關注。

中國日前宣布，11月18日至25日在黃海南部（連雲港海域）每日實施實彈射擊；隨後又宣布渤海海峽黃海北部自11月23日至12月7日，執行軍事任務，並畫定四點連線禁航區；緊接著又宣布24日在山東劉公島東部水域開展實彈射擊。

25日，海事局再發布最新航行警告指，11月26日清晨4時至8時，黃海部分海域將執行軍事任務，禁止船隻駛入。特別的是，報導並未提及這段期間黃海「禁止駛入」的區域範圍。

除了軍事動作升級外，「解放軍報」25日刊出標題為「軍國主義餘毒未除才是『日本有事』」評論文章。文章措辭強硬，點名高市早苗的言論「狂妄」、「荒謬」、「挑釁」，並強調中國「強烈反對和堅決反制」。

文章大篇幅警告日本軍國主義復活的風險，指出從侵華戰爭、珍珠港事件到二戰原子彈轟炸，「日本軍國主義軍事擴張史，是回旋鏢刺向自身的毀滅史」。呼籲國際社會保持高度警惕，並警告「如果高市早苗等日本政客執意在錯誤的道路上一意孤行，包括中國在內的國際社會絕不會聽之任之，由此引發的一切後果都將由日方承擔。」

除了「文攻」，「武嚇」方面也大升級。

四川凌空天行科技有限公司25日發布「馭空戟1000」（YKJ1000）高超音速導彈，具備自動識別目標、躲避威脅等智能特性，可通過陸基發射車部署，專門針對海上移動平台和各類艦艇精準打擊。

最引人注目的還是宣傳片模擬畫面，據短片畫面顯示，「馭空戟1000」的假想敵目標是太平洋上的美國航母艦隊，片尾並出現日本地形圖，至少八枚「馭空戟1000」模擬向日本高速飛去的場景，攻擊名古屋等多個城市。

據IT之家此前報導，四川凌空天行科技曾在今年1月間發布了「雲行」超音速飛機「竄天石猴」、「筋斗雲 JINDOU-400S」超音速飛機發動機，如今「跨界」到了導彈領域。