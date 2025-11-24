我的頻道

川習熱線／美中焦點南轅北轍 川普隻字未提台灣

10天前才過91歲生日...「國民爺爺」李順載驚傳驟逝

日本如期在與那國島部署飛彈 中國外交部重彈舊調

中央社台北24日電
日中近期因台灣議題陷入緊張之際。路透
日中近期因台灣議題陷入緊張之際，日本防衛大臣小泉進次郎昨天表示，在靠近台灣的與那國島部署飛彈的計畫如預期進行。中國外交部今天再度宣稱，絕不允許日本軍國主義死灰復燃，中方有決心有能力捍衛國家領土主權。

據央視新聞，中國外交部發言人毛寧今天主持例行記者會。有記者詢問，日本防衛大臣23日視察琉球群島一處自衛隊基地時表示，日本將如期在該基地部署中程防空飛彈，該基地所在地距台灣僅110公里（指與那國島），中方對此有何評論。

毛寧聲稱，日方在與台灣鄰近的西南諸島部署進攻性武器，「刻意製造地區緊張，挑動軍事對立」，聯繫到日本首相高市早苗的「涉台錯誤言論」，這一動向「極其危險，需要引起周邊國家及國際社會的高度警惕」。

她又說，日本「和平憲法」確立了「專守防衛」原則，但日本近年大幅調整安保政策，逐年增加防衛預算，放寬武器出口限制，謀求發展進攻性武器，圖謀放棄「無核三原則」。

毛寧宣稱，中方絕不允許日本右翼勢力「開歷史倒車，絕不允許外部勢力染指台灣，絕不允許日本軍國主義死灰復燃。中方有決心有能力捍衛國家領土主權」。

高市早苗發表「台灣有事」說後，中國強烈反彈。日本防衛大臣小泉進次郎23日訪問沖繩縣與那國島，視察陸上自衛隊與那國駐屯地。小泉表示，在當地部署飛彈的計畫如預期進行中。

外媒引述小泉表示，「這項部署有助降低我國（日本）遭到武裝攻擊的可能性。認為這會加劇區域緊張的看法並不正確」。

與那國島位於日本最西端，距離台灣僅111公里，被視為「台灣有事」時日本的第一線防衛據點。日本陸上自衛隊2016年在與那國島設置駐屯地。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

日本 高市早苗 小泉進次郎

