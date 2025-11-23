魯迅「紫色毛背心」跨越百年 又成小紅書爆款

「魯迅穿搭」風潮在小紅書平台火了。(取材自小紅書)

最近小紅書 平台被一股清奇的風潮刷屏—「魯迅穿搭」再度火了；雷科技報導，一名女博主分享日常穿搭，身旁並列著魯迅那張著名照片，她配文道：「天冷了，終於是穿上上海書展買的大先生毛衣。」據了解，8月的2025上海書展，人民文學出版社旗下文創品牌「人文之寶」推出的「魯迅系列．大先生的毛背心」迅速走紅。

報導指出，那種通過疊穿營造出的沉穩、儒雅又帶點不羈的範兒，瞬間擊中無數網友的審美點，一場自發性的「魯迅模仿秀」就悄無聲息的開始了。照片一出，網友驚嘆，「好傢伙，不能說毫不相干，只能說一模一樣。」

這次爆火的核心是一件復刻的紫色毛背心，還有一件格紋毛衣。據悉，那件毛背心的原型，是1926年許廣平為魯迅親手編織的，在「兩地書」中還有「背心已穿在小衫外，很暖」的記載，如今這些文創服飾成小紅書爆款，相關穿搭筆記超千條。

在小雷看來，這件「大先生毛衣」跨越百年能火起來，真不是偶然。它之所以能引爆潮流，關鍵在於小紅書作為一個生活社區，擁有將抽象文化概念轉化為具象、可參與的生活方式的強大「造風」能力。看那些博主，也沒有完全照搬魯迅當年的造型，而是把這些復古單品巧妙融進現代穿搭。

報導指出，更深一層，年輕人追捧的不是一件毛衣，而是精神上的認同感。現在滿大街都是快時尚和網紅同款，看多了真的會膩。而魯迅那一身，質感在線，疊穿有層次，風格也始終如一，這不正好撞上了現在流行的「知識分子風」和「靜奢風」嗎？