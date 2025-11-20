我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

路透：中國民用貨船與渡輪組「影子海軍」演練奪台

中央社台北20日綜合外電報導
根據路透一項追蹤船舶動向與分析今年夏天軍演衛星影像的調查顯示，中國正利用由民用貨船與渡輪組成「影子海軍」，演練奪台行動。路透
根據路透一項追蹤船舶動向與分析今年夏天軍演衛星影像的調查顯示，中國正利用由民用貨船與渡輪組成「影子海軍」，演練奪台行動。路透

根據路透一項追蹤船舶動向與分析今年夏天軍演衛星影像的調查顯示，中國正利用由民用貨船與渡輪組成「影子海軍」，演練奪台行動。

路透調查發現，中國人民解放軍正在試驗多項技術，可加速讓部隊與軍備在台灣多處海灘同時登陸。軍事專家指出，這種戰略的目標在於讓台灣守軍無力招架。

路透辨識出12艘民用船舶，其中包括6艘可載運車輛的滾裝渡輪（roll-on, roll-off car ferries）與6艘甲板貨船（deck cargo ships），它們於8月中前往廣東省捷勝鎮附近一處海灘。衛星影像顯示，其中部分船隻在8月23日進行灘岸登陸作業。

衛星影像可以看到，甲板貨船利用附設的跳板，直接在海灘上卸下車輛。這類長約90公尺、在亞洲商業航運中常見的船隻，由於吃水淺、開放式甲板設計，可以不依賴港口設施在海灘裝卸貨物。

演習中也出現一套自走式浮動碼頭系統（self-propelled floating pier system），這種系統自2023年後未再曝光。海軍作戰專家表示，這顯示中國仍持續打造可快速部署的可移動基礎設施，用於在台灣現有港口遭破壞或無法使用時，加速讓軍隊、軍備與物資登陸上岸。

中共犯台結果高度取決於美國的反應。美國長年奉行「戰略模糊」，不明言是否會在台海衝突中出兵。不過，美國前總統拜登任內曾多次明確表示，願意出兵衛台。

白宮一名發言人在被問及川普立場時表示：「美國的政策是維持台灣相對於中國的防衛能力。正如總統所說，習近平主席不會在川普總統任內攻擊台灣。」

台灣國防部對於路透的詢問未作進一步評論，但引述國防部長顧立雄9月的談話指出，國軍持續掌握情資並務實評估其軍事效力，也將做好相關應處計畫，透過兵推或實兵加以驗證。

台灣前參謀總長李喜明表示，衛星影像顯示中國正在發展使用大量小型船隻進行「多點小型兩棲登陸作戰」的能力。

他指出，相較於集中登陸少數地點，此種作戰方式對於台灣而言更難防禦。

使用民用船隻也可能大幅擴展中國的兩棲登陸能力。根據台灣和美國的軍事專家，中國軍方目前擁有的相關專用軍方船艦只能運載大約2萬名軍人進行初期攻擊。

這遠遠低於軍事專家估計的入侵所需兵力。專家認為，征服台灣會需要30萬至100萬或甚至更多的部隊，因此民用船隻對於任何侵略計畫而言是相當重要的。

路透於中國8月進行的演練期間一度統計到，有至少330台車輛集結在海灘上及周邊。

台灣退役的海軍軍官于孝斌指出，路透調查結果顯示，中國正制定具體的入侵計畫。

他表示：「這種事比起他們的航艦還更讓我擔心。這表明他們認真考慮要部署軍隊到地面。」

關於在入侵期間出動民用渡輪和貨船的可行性，一位要求匿名的台灣高階國防官員則抱持質疑態度。

這位官員說道，中國幾乎不可能在入侵行動中部署路透觀察到的那種民用登陸船，因為這種船隻很容易受到肩射式飛彈等小型輕便武器的攻擊。

該名官員還暗示，中國也可能透過宣傳具有威嚇性的演習實施「認知作戰」，意圖打擊台灣及其盟友的士氣。

國防部 川普 拜登

上一則

王文濤見美駐中大使龐德偉 就經貿議題表達關切

下一則

中國宗教管制2025年更緊縮 錫安教會非特例

延伸閱讀

俄軍空襲影響 烏克蘭仍有超過40萬人無電可用

俄軍空襲影響 烏克蘭仍有超過40萬人無電可用
美烏克蘭特使凱洛格傳明年1月離任 烏克蘭失去重要支持者

美烏克蘭特使凱洛格傳明年1月離任 烏克蘭失去重要支持者
美與俄祕密磋商…路透：川普提新止戰協議 要烏克蘭割地裁軍

美與俄祕密磋商…路透：川普提新止戰協議 要烏克蘭割地裁軍
事故地點靠近「世越號」沉船 南韓267人渡輪觸礁擱淺全員獲救

事故地點靠近「世越號」沉船 南韓267人渡輪觸礁擱淺全員獲救

熱門新聞

兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30
11月14日，載著神舟20號航天員乘組的神舟21號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。這是航天員陳冬安全順利出艙。（新華社）

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

2025-11-14 05:06
儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

中國開始大量購買美國大豆 儘管價格高昂

2025-11-18 10:32
日本首相高市早苗。(路透)

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

2025-11-15 08:59
施普林格·自然（Springer Nature）16日發布「自然」增刊「自然指數-科研城市」。北京自2016年以來穩居第一。圖為2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松在北京亦莊舉行。（新華社）

2024年全球十強科研城市排名 首出現逾半數皆在中國

2025-11-16 10:57

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據