中國的對日外交反制：暫停水產品進口 製造「訓話場景」

日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰（左）18日赴中國外交部，就首相高市早苗「台灣有事」發言進行磋商，中國外交部亞洲司司長劉勁松（中）以罕見的「手插口袋」姿勢送客。（路透）

中國對日本 的反制，在19日正式透過外交管道發出通知：全面停止進口日本水產品。根據日本政府的說法，中國給出的理由是「評估福島第一核電廠儲存的處理水監測結果」，但以目前中日外交衝突來看，都認為是因應先前高市早苗 的「存立危機事態」說法，中方所祭出的外交施壓手段。實際上原本今年11月初，中國就已經重新開放進口部份地區的日本水產品，糾結已久的核處理水問題暫時緩解，沒想到開放進口後沒多久再次關閉，也還不曉得何時有機會解封。

中國不滿日本首相高市早苗在11月7日針對「存立危機事態」的回應說法，先是中國駐大阪總領事薛劍發出「斬首」的爭議暴力發言，而後中國外交部到11月13日開始強烈反彈，要求高市早苗撤回言論。中國升高對日本的外交壓力，呼籲中國國民不要赴日旅遊、中國三大航空公司也配合宣布讓旅客免費取消赴日班機；11月16日還發布了留學預警，要國民「謹慎思考」是否選擇日本留學。

一系列的措施都是為了增加對日本的壓力，不過針對中國駐大阪總領事薛劍的「斬首」發言，中國外交部完全不置一詞，讓日本感到不滿。而薛劍本人的 X 帳號，最後的動態停在11月11日的多篇轉發貼文，此後沒有任何更新、也沒有對外發言。

為了替當前局勢降溫，11月18日日本方面由外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰為代表，赴北京與中國外交部亞洲司司長劉勁松進行磋商。不過在會談中，日中雙方仍只是重申各自的立場：中國要求日本收回發言並且「改正錯誤」，日本拒絕收回高市的發言，並且強調中國應當處理薛劍的不當言論。雙方沒有任何交集，這場會談在嚴峻的氣氛中結束。

但事後讓日本又感到不滿的是，金井正彰和劉勁松在中國外交部的會面場地，在下午的會談結束之後，本來嚴格限制媒體攝影，卻在沒有事先經過和日本方面的協調下，突然允許媒體拍攝，而有了一系列「劉勁松手插口袋、面對金井正彰」的畫面，而被中國新聞媒體和社群網路大作文章，營造「中國上對下」的場景；日本方面後來也為此向中國提出異議。

然而中國的外交壓力不只一波，除了這場北京的「局長與司長」對話無果之外，中國駐聯合國大使傅聰，11月18日在聯合國的會議上也針對高市早苗提出批評，甚至直接主張「日本挑釁國際正義」、「公然違反日本走和平道路的基本承諾」，因此「沒有資格成為聯合國安全保障理事會的常任理事國」。

時至11月19日，中國透過外交管道向日本發出通知：「停止進口日本的水產品。」根據日本方面的說法，中國此項措施的理由，是「針對東京電力福島第一核電廠儲存的處理水監測進行加強評估」。

中國停止進口日本水產品，起因是2023年8月時，福島第一核電廠的處理水排入海洋，此舉讓中國大為不滿，進而採取了全面停止所有日本水產品進口的反制措施，中日關係也因此一度緊張。直到2025年6月，中國才終於決定重新開放部份地區的水產品進口，到11月初時已經有扇貝、海參等產品銷往中國。中國願意重新開放，被認為是中日雙方關係和緩、逐步解決矛盾的開始；未料才重開第一周，又因為外交衝突而關閉。中國這一次只說「暫時」停止進口，目前都還不曉得何時有機會再解封。

中國現階段的反制會造成的衝擊有多大，還需要時間評估。根據日本的統計資料，2025年1月至9月，中國赴日旅客的數量佔日本旅客總數23.7%，佔所有外籍赴日遊客最高比例。2023年中國赴日旅客人數242萬人、消費額約7,604億日圓（約48億美元），到了2024年數量大幅增加，赴日旅客人數698萬人、消費額約1兆7265億日圓（約110億美元），而今年2025年截至9月的資料，赴日旅客人數748萬人、消費額約1兆6,443億日圓（約105億美元），也已經超過去年的數據。

根據日本的經濟研究者木內登英計算，中國這次呼籲國民暫緩赴日旅遊，如果按照2012年尖閣諸島（即釣魚台 ）爭議事件的經驗，當時中國訪日人數平均減少25.1%，以此來推估這次的日本經濟損失，或可達到 1.79兆日圓，對日本經濟而言仍會是相當規模的打擊。除此之外，假設中國後續加碼實施稀土類等貿易管制、或擴大限制農產品進口，也有可能影響日本的經濟與物價。

這裡提到的2012年事件，是當時的日本民主黨的野田佳彥內閣，完成購買釣魚台的「土地國有化」行動（尖閣諸島國有化），主張擁有釣魚台主權的中國政府強烈不滿，在中國爆發了一系列反日、抵制日本產品、拒絕赴日旅遊的行動；但沒有多久也逐漸恢復正常。

類似的經濟措施反制，還有2010年中國不滿諾貝爾和平獎頒發給中國異議人士劉曉波，指控挪威當局「意圖透過諾貝爾獎干涉中國內政」、「頒獎給叛國罪犯」，進而針對中國市佔率最大的挪威鮭魚，突然以「查驗出挪威進口鮭魚有傳染病」的理由，採取全面限制進口的報復措施。一直到2013年挪威政權輪替、轉向與中國修好之後，2016才解封了限制措施；但挪威付出的代價，即是在劉曉波或任何中國人權問題上保持沉默。