中國農業部：防止形成農民工規模性返鄉滯鄉

中國經濟疲弱之際，中國農業農村部日前在雲南召開會議指出，要繼續實施好「返鄉回流脫貧人口促就業」專項行動，防止形成「規模性返鄉、滯鄉」，並要加大重點地區、災區的就業幫扶工作力度，著力穩定脫貧人口的務工規模和務工收入。

北京日報報導，「全國鄉村工匠培育暨脫貧人口務工就業『兩穩一防』工作會議」13日在雲南省楚雄彝族自治州召開，由中國農業農村部副部長江文勝出席會議，相關省區的農業部 門負責官員也參加會議。「兩穩一防」是指「穩定脫貧人口務工規模、穩定脫貧人口務工收入，防止因失業導致規模性返貧」。

會議說，中國各地各相關部門在統籌實施「一攬子就業幫扶政策」，創新針對性幫扶舉措後，全國脫貧人口務工就業規模連續4年保持在3000萬人以上，為守牢「不發生規模性返貧致貧底線」提供了有力支撐。

這項會議強調，要全面貫徹落實中共 20屆四中全會精神，把「培育鄉村工匠」放在重要位置，在資金保障、品牌打造、宣傳推廣等方面確實加大支持力度，在「培育規範化、人才年輕化、產業集群化」等方面持續用力，發揮鄉村工匠在鞏固拓展脫貧攻堅成果、推進鄉村全面振興中的重要作用。

會議表示，要加強鄉村公益性職位開發管理、支持就業幫扶廠房提檔升級、提高就業技能培訓實效，持續推進考核發現問題整改。

這項會議特別要求，要繼續實施好「返鄉回流脫貧人口促就業」專項行動，防止形成「規模性返鄉滯鄉」。要加大「鄉村振興重點幫扶縣」、「易地扶貧搬遷安置區」和「受災地區」就業幫扶工作力度，著力穩定脫貧人口務工規模和務工收入。