無人出駕駛計程車Robotaxi 深圳、廣州正式營運

記者賴錦宏／即時報導
小馬智行第七代Robotaxi無人駕駛計程車在廣州和深圳正式營運。圖為馬智行的自動駕駛出租車早前在廣州南沙一個自動駕駛停靠站等待乘客的資料照。（新華社）

小馬智行第七代Robotaxi 11月5日在廣州、深圳等地正式投入營運。這款無人駕駛計程車可透過手機APP預約，全程無需人工操作，在廣州4公里路程，收費人民幣13.1元（約1.83美元），與當地普通網約車、計程車價格基本持平。

據環球網報導，小馬智行第七代Robotaxi自今年4月全球首發，6月開啟路測，僅用時半年即投入正式運營。其採用100%車規級零部件，具有60萬公里設計壽命，自動駕駛套件總成本較上代下降70%，為自動駕駛規模化量產和運營落地掃清關鍵障礙，這也是全球首個基於車規級SoC晶片實現L4級全場景自動駕駛的Robotaxi車型。

據報，小馬智行第七代Robotaxi全車搭載6大類34個傳感器，包括9顆激光雷達、14顆攝影鏡頭、4顆毫米波雷達，覆蓋從車身360°盲區到最遠650米範圍內的物體和環境檢測，能應對各類場景和路況。且經過了整車電磁兼容、可靠性、高溫、高寒、耐久、髒汙等各項車規級測試驗證，以及超350萬公里的自動駕駛公開道路測試。

通過自研的世界模型與虛擬司機技術，在充分考慮路況和其他交通參與者習慣的情況下，合理規劃加減速頻率和幅度，避免了乘坐純電車型普遍容易出現的眩暈感。

此外，第七代Robotaxi還配備SOS一鍵呼叫物理按鍵，在緊急情況下，可一鍵遠程呼叫後台協助進行脫困。

小馬智行於近期在港交所上市，創下2025年全球自動駕駛領域最大規模IPO紀錄。目前，該公司已在北京、上海、廣州、深圳四大一線城市取得自駕商業化運營許可。根據小馬智行透露，第七代Robotaxi盈虧平衡的時間點目標是今年年底到明年年初。其相信，新一代的車輛在各地運營起來之後，可使得Robotaxi的收入得到一個不錯的增幅。

Robotaxi 網約車 自駕

