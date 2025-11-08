我的頻道

NFL華盛頓指揮官隊新場館 傳川普有意冠名

中國商人涉新加坡洗錢案 英國沒收恐龍化石豪宅藝品

中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔

記者陳言喬／即時報導
小鵬人形機器人IRON，步行就跟真人一樣的姿態，網友一度懷疑是真人扮演。（快科技）
中國機器人再有突破，小鵬汽車在2025年11月5日小鵬第七屆科技日上，展示了全新一代人形機器人IRON，這款機器人以高度擬人的貓步行走，引發全球關注，不少網民還以為是真人扮演機器人。

影片來源：聯合新聞網

綜合中媒報導，小鵬汽車董事長何小鵬隨後發布一鏡到底的影片展示機器人內部構造，包括背部晶格肌肉控制器、手部諧波關節等，明確否認真人操控。

‌‌何小鵬在發布會上表示，這款新一代人形機器人IRON首發全固態電池，並搭載3顆圖靈晶片和物理世界大模型，融合VLT、VLA、VLM三大核心能力，實現對環境的即時感知、理解與反饋。

IRON能以自然流暢的動作和高度還原的人體姿態完成「貓步」展示，研發團隊通過增加腳尖被動自由度，讓IRON實現了輕盈、輕柔的步伐，絲滑程度仿佛在太空漫步。

何小鵬說，全新一代IRON是最擬人的人形機器人，擁有「骨骼-肌肉-皮膚」：仿人脊椎、仿生肌肉、全包覆柔性皮膚、頭部3D曲面顯示、仿生靈動雙肩，身體具備82個自由度，手部採用行業最小諧波關節，能實現22個自由度的精細操作。性能出眾，可實現對話、行走、交互等高階智慧，並率先搭載全固態電池，極致輕量化和安全。

許多網友看了這款機器人的行走深覺不可思議，專家指出，目前全球領先的機器人公司如美國波士頓動力、中國的宇樹等公司已展示過機器人跑跳、後空翻或跳舞、武打等複雜動作，但專注時尚步態的研究較少。小鵬的IRON機器人「貓步」，可能依賴高精度感測器、即時運動規畫演算法以及輕量化材料，但影片中的機器人行走環境平坦，尚未展示在複雜地形下的適應性。

小鵬汽車發布新一款人形機器人IRON，步行就跟真人一樣的姿態。（快科技）
