中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔

小鵬人形機器人IRON，步行就跟真人一樣的姿態，網友一度懷疑是真人扮演。（快科技）

中國機器人再有突破，小鵬汽車在2025年11月5日小鵬第七屆科技日上，展示了全新一代人形機器人 IRON，這款機器人以高度擬人的貓步行走，引發全球關注，不少網民還以為是真人扮演機器人。

影片來源：聯合新聞網

綜合中媒報導，小鵬汽車董事長何小鵬隨後發布一鏡到底的影片展示機器人內部構造，包括背部晶格肌肉控制器、手部諧波關節 等，明確否認真人操控。

‌‌何小鵬在發布會上表示，這款新一代人形機器人IRON首發全固態電池，並搭載3顆圖靈晶片和物理世界大模型，融合VLT、VLA、VLM三大核心能力，實現對環境的即時感知、理解與反饋。

IRON能以自然流暢的動作和高度還原的人體姿態完成「貓步」展示，研發團隊通過增加腳尖被動自由度，讓IRON實現了輕盈、輕柔的步伐，絲滑程度仿佛在太空 漫步。

何小鵬說，全新一代IRON是最擬人的人形機器人，擁有「骨骼-肌肉-皮膚」：仿人脊椎、仿生肌肉、全包覆柔性皮膚、頭部3D曲面顯示、仿生靈動雙肩，身體具備82個自由度，手部採用行業最小諧波關節，能實現22個自由度的精細操作。性能出眾，可實現對話、行走、交互等高階智慧，並率先搭載全固態電池，極致輕量化和安全。