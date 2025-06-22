今年民主黨派第2虎 中國中醫藥管理前局長于文明被查

中國中醫藥管理局前局長于文明因涉嫌嚴重職務違法，目前正接受國家監委監察調查。（新華社）

據中共 中央紀委國家監委網站22日消息，中國中醫藥管理局前局長于文明涉嫌嚴重職務違法，目前正接受國家監委監察調查。于文明是今年以來中央紀委國家監委公開通報審查調查的第30名中管幹部，也是今年第二個落馬的民主黨 派（指在中國共產黨 之外的其餘黨派統稱）「老虎」，此前擔任民進中央副主席的陝西省政協副主席劉寬忍在一個月前被查。

公開資料顯示，于文明1963年6月生，山東單縣人，農工黨成員，1988年8月參加工作，研究生學歷，醫學碩士學位，研究員。第十、十一屆全國政協委員，第十二、十三屆全國政協常務委員。

于文明長期在醫藥系統工作，曾任中國中醫藥報社記者、編輯，中國中醫藥報社中藥與通聯部副主任，中國中醫藥科技開發交流中心主任，2004年4月出任中國國家中醫藥管理局副局長，並於2007年5月任農工黨北京市主委，2017年12月任農工黨中央專職副主席；于文明在2018年6月任中國國家中醫藥管理局局長、農工黨中央專職副主席。2023年7月卸任國家中醫藥管理局局長。他還是中華中醫藥學會第七屆理事會會長。

中國農工民主黨（簡稱農工黨）於1930年8月9日在上海成立，為中國現有的民主黨派之一，是以醫藥衛生、人口資源和生態環境以及相關的科學技術、教育領域高、中級知識分子為主，具有政治聯盟特點的中國特色社會主義參政黨。

于文明落馬前，曾任農工黨中央常委、北京市委主委的北京市政協原副主席于魯明於2022年4月被查。于魯明落馬理由在於放鬆政治理論學習，紀法意識淡漠，違反中共中央「八項規定」精神，長期違規收受禮品禮金，多次接受可能影響公正執行公務的宴請，2023年9月，于魯明因受賄超千萬元獲刑11年。

近年農工黨還有多人落馬。2023年6月，曾任農工黨安徽省委常委、監督委員會副主任的楊增權，在卸任安徽省農業農村廳副廳長後被查；2023年11月，農工黨中央辦公廳原主任隋路涉嫌嚴重職務違法被查；2025年4月，農工黨廣西貴港市委會主任委員葉丹被查。