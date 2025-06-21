廣西賀州市副市長陳華 嚴重違紀違法被雙開

廣西賀州市人民政府原黨組成員、副市長陳華嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。(取自百度百科)

廣西壯族自治區紀委監委21日通報，經自治區黨委批准，自治區紀委監委對賀州市人民政府原黨組成員、副市長陳華嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

經查，陳華喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，與他人串供，對抗組織審查，履行全面從嚴治黨主體責任不力，大搞勞民傷財的「形象工程」「政績工程」；無視中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊安排；違反組織原則，在組織函詢時不如實說明問題；廉潔底線失守，為親屬向管理和服務對象借款；不正確履行職責，違規干預和插手市場經濟活動；貪慾膨脹，擅權妄為，肆意插手工程項目，利用職務便利為他人在工程項目承攬及推進等方面謀利，大搞權錢交易，非法收受鉅額財物。

陳華嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

依據《中國共產黨 紀律處分條例》、《中華人 民共和國監察法》、《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經自治區紀委常委會會議研究並報自治區黨委批准，決定給予陳華開除黨籍處分；由自治區監委給予其開除公職處分；終止其賀州市第五次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。