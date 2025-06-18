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傅園慧1小時游泳課 這家企業用10萬元拍下

中國新聞組／即時報導
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阿里資產平台上1元起拍的傅園慧游泳課，最終以10萬1元的價格成交。(取材自極目新聞)
阿里資產平台上1元起拍的傅園慧游泳課，最終以10萬1元的價格成交。(取材自極目新聞)

6月18日上午10點，阿里資產平台推出的「名人公益拍」首場活動圓滿落幕。經過19輪激烈角逐，奧運游泳銅牌得主傅園慧一小時私教游泳課從一元起拍，最終以10萬1元的高價成交，得標的浙江企業還將獲得傅園慧簽名合影等專屬權益。這筆拍賣款項將全額捐贈給浙江省愛心事業基金會，助力公益事業蓬勃發展。

新聞晨報報導，競買紀錄顯示，共有七位報名者參與競拍，經過19輪激烈競買，最終該公益標的以10萬1元的高價由浙江企業成功拍出。競拍成功後，買受人可組織不超過7名學習者（6-12歲兒童、具備基礎的游泳技能），由傅園慧在線下場地開課一小時傳授世界冠軍的游泳技能。

「名人公益拍」是阿里拍賣今年推出的全新IP。在傅園慧成功開啟首場名人公益拍後，阿里拍賣在未來還將攜手更多名人名家，以公益拍賣形式，吸引更多社會關注和資源投入公益領域，共同推動社會公益事業的進步。

本次活動亦得到了杭州市臨安區政府的鼎力支持。7月2日，拍賣標的的交割儀式將在臨安區體育文化會展中心舉行。屆時，傅園慧將親臨現場，為孩子們傳授她的「洪荒之力」，分享她的游泳技巧和奧運精神。此外，臨安區領導也將在儀式上為傅園慧頒發「臨安愛心大使」的聘書，以表彰她對公益事業的貢獻。

傅園慧積極參與公益活動。(取材自微博)
傅園慧積極參與公益活動。(取材自微博)

拍賣消息一出，不少網友留言「教我」、「只教小朋友不教大朋友嗎」，也有人感嘆這是「別人的公司」，既讓娃感受頂級體育精神，又能助力公益事業。

傅園慧在1996年1月7日出生浙江杭州，她在2016年里約奧運女子100米仰泳以58秒76獲銅牌，成為中國女子仰泳首位奧運獎牌得主。賽後接受採訪時，她以誇張表情喊出「我已經用了洪荒之力」，幽默率真的反應暴紅網路。傅園慧現已轉型，2024年入職浙江大學任教。

拍賣 奧運

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