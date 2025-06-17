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中歐高層經貿對話將取消？中國外交部稱溝通有利世界

記者黃雅慧／即時報導
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英國《金融時報》6月17日援引知情人士說法報導，由於多起貿易爭端沒有取得進展，歐盟取消了中歐領導人峰會前與中國舉行的重要經貿會談。（路透）
英國《金融時報》6月17日援引知情人士說法報導，由於多起貿易爭端沒有取得進展，歐盟取消了中歐領導人峰會前與中國舉行的重要經貿會談。（路透）

針對有消息稱，歐盟將取消中歐高層經濟對話，中國外交部發言人郭嘉昆17日在中國記者會未正面回應，稱需向中方主管部門詢問。郭嘉昆強調，中歐加強戰略溝通有利於世界。

郭嘉昆表示，今年是中國同歐盟建交50周年，當前國際局勢動盪加劇，單邊主義、經濟霸凌甚囂塵上。中歐加強戰略溝通，深化對話合作，有利於世界。中歐一直就經貿等問題保持著溝通，「我們願同歐方一道努力，落實好雙方領導人達成的重要共識，加強高層交往和對話合作，推動中歐關係行穩致遠。」他說。

英國《金融時報》17日援引知情人士說法報導，由於多起貿易爭端沒有取得進展，歐盟取消了中歐領導人峰會前與中國舉行的重要經貿會談。

中歐經貿會談原定於7月24日至25日舉行，時間先於中歐領導人峰會，且將作為北京與布魯塞爾未來對話的基礎。如果此次會談取消，可能會降低外界對峰會取得任何具體成果的預期。

法廣在5月23日曾報導，歐盟駐華大使庹堯誨（Jorge Toledo）在出席活動時表示，如果中歐談判未能取得實質性進展，歐盟願意放棄與中國的關鍵貿易談判。

庹堯誨指出，歐中就乾邑白蘭地關稅問題缺乏進展，這被視為中方對歐盟電動汽車關稅的回應；他還抨擊中國對稀土礦物的出口管制，稱這是極其嚴重的問題，盡管該政策針對的是美國，但卻對歐洲的產業造成非常嚴重的影響。

歐盟 關稅 稀土

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