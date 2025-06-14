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人民幣22元吃海底撈？中國門市推出平日自助午餐 搶攻上班族群

記者陳湘瑾／即時報導
中國網友發現，海底撈部分城市的門市員工開始將賣早餐、便當和冒菜的餐車推到街頭販賣。（取材自小紅書）
中國網友發現，海底撈部分城市的門市員工開始將賣早餐、便當和冒菜的餐車推到街頭販賣。（取材自小紅書）

中國餐飲市場競爭激烈，海底撈面對到主業火鍋業務增長乏力，也和其他餐飲企業一樣，試圖開創第二增長曲線。近期，中國部分海底撈門市推出單價人民幣22元（約3美元）的工作日自助午餐，還推出路邊餐車賣便當和麻辣燙。

中國網友發布的圖片顯示，海底撈22元自助餐包含3款熱菜，有土豆絲、豆腐、金針菇炒雞蛋；3款涼菜，有黃瓜醋粉、豆芽麵筋、海帶絲；還有1款水果、2款飲料以及2款主食，供應時間為中午12時到下午3時。

界面新聞指出，海底撈此次推出22元自助餐及便當等產品，以親民價格吸引消費者，有效提升了工作日門市的利用率。

從去年末，中國部分海底撈門市就推出工作日自助餐等產品，售價約在人民幣20元上下，包含水果、主食、飲料和炒菜等。海底撈部分門店還出過適合一個人吃的「小份菜」，這些產品的分量小、售價相對低，在人民幣4-25元之間。

近期也有中國網友發現，海底撈部分城市的門市員工開始將賣早餐、便當和冒菜（類似麻辣燙）的餐車推到街頭販賣。這些產品的價格也相對親民，比如海底撈的茶葉蛋售價為一個人民幣1.5元，便當的售價則普遍在人民幣15元。

有業內人士分析，海底撈的系列舉措是其拓展業務邊界的重要嘗試。通過涉足快餐領域，不僅能滿足消費者多樣化需求，還能降低對單一火鍋業務的依賴，為企業尋找新的盈利增長點。

海底撈2024年業績報告顯示，全年總營業收入為人民幣427.55億元，淨利潤人民幣47.08億元，翻台率4.1次/天，接待顧客4.15億人次。雖然營收淨利保持增長，但增速明顯下滑。海底撈此前陷入虧損危機，2022年業績才扭虧為盈，經歷2023年的高增長後，去年的業增長明顯乏力。

近期，中國部分海底撈門市推出單價人民幣22元的工作日自助午餐。（取材自小紅書）
近期，中國部分海底撈門市推出單價人民幣22元的工作日自助午餐。（取材自小紅書）

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