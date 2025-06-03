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利物浦大學在中合辦校 英媒曝系列問題

中國新聞組／即時報導
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英媒引述澳洲智庫調查，英國利物浦大學與中國西安交通大學共同成立的「西交利物浦大學」，與歐美制裁的諸多機構關係密切，多項計畫涉及與中俄有關的國防、關鍵技術、科技轉移、商業化和工業等領域，暴露了「一系列有問題」的英中俄關係。

英國金融時報報導，澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）的調查指出，西交利大2024年11月成立的「中俄人文合作暨發展中心」俄方主任謝米昂諾夫（Artem Semyonov），是俄羅斯獨立國協事務、海外僑胞暨國際人文合作署（Rossotrudnichestvo）公共諮詢委員會成員。

報導指出，謝米昂諾夫隸屬的這一俄羅斯政府機構，2022年俄烏戰爭爆發後遭歐盟制裁，理由是「體現克里姆林宮軟實力和混合影響力的主要國家機構」。

而根據西交利大官網，該校今年4月與位在江蘇無錫的「國家超級計算中心」建立了研究合作關係，但「國家超級計算中心」在2021年就因參與中國軍事現代化計畫等理由，被美國商務部列為七家遭制裁的中國超級電腦機構之一。

同時，西交利大2019年成立「晶片學院」專注先進半導體研發，學院創始機構之一的「中國科學院上海微系統與信息技術研究所」，在2024年被美國列入制裁名單，禁止美企未經許可向其出口技術。

調查並指出，西交利大另一個聯合創立者西安交通大學，與中國國防部和國防工業體系關係密切。而利物浦大學除了是英國頂尖大學外，也與英國國防機構關係匪淺，也曾獲得歐盟和美國政府資助，其中包括美國空軍和聯邦調查局（FBI）。

調查直指，西交利大的多項計畫，暴露了「一系列有問題」的英中俄關係，內容涉及國防、關鍵技術、科技轉移、商業化和產業等領域。

針對上述質疑，利物浦大學強調，該校與西交利大的中俄中心及受歐美制裁的機構沒有任何關係。且西交利大是獨立的中國法人實體，能在「中國法律架構內」自行選擇合作夥伴。

利物浦大學並表示，校方已建立健全的治理流程，確保對西交利大各項活動進行適當監督，包括教學及雙方在研究領域的合作。

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