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中美領導人本周將舉行會談？中國外交部這樣說

記者謝守真／即時報導
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美國財政部長貝森特近日向媒體透露，美國總統川普和中國國家主席習近平將很快舉行會談，但中國外交部3日回應稱，沒有可提供的消息。（路透資料照片）
美國財政部長貝森特近日向媒體透露，美國總統川普和中國國家主席習近平將很快舉行會談，但中國外交部3日回應稱，沒有可提供的消息。（路透資料照片）

美國財政部長貝森特近日向媒體透露，美國總統川普和中國國家主席習近平將很快舉行會談，解決包括關鍵礦產爭端在內的貿易問題。對此，中國外交部3日回應指稱，沒有可提供的消息。不過，對美國近期稱中國違反中美日內瓦經貿會談共識一事則表示，美方在毫無事實根據的情況下，對中方抹黑指責並祭出一系列極端打壓措施，中方對此堅決反對，已提出嚴正交涉。

在6月3日中國外交部例行記者會上，針對媒體問及，美國白宮稱，中美領導人本周將舉行會談，發言人有何回應？中國外交部發言人林劍僅簡短表示，「我沒有可以提供的消息」。

另，就美方近期持續聲稱中國違反中美日內瓦經貿會談共識，並採取系列行動，林劍則表示，中國商務部發言人先前已就此表明中方嚴正立場。日內瓦共識是中美雙方在相互尊重、平等協商的原則下達成的。中方本著負責任的態度，認真落實日內瓦共識。

林劍稱，美方在毫無事實根據的情況下，對中方抹黑指責，推出對華的晶片出口管制、暫停對華晶片設計軟體銷售、宣布撤銷中國留學生簽證等極端打壓措施，嚴重破壞日內瓦共識，也損害了中方正當權益，中方對此堅決反對，已提出嚴正交涉。

林劍表示，他要再次強調，施壓和脅迫不是與同中方打交道的正確方式。中方敦促美方尊重事實，停止散布虛假訊息，糾正有關錯誤做法，以實際行動維護雙方達成的共識。

據路透報導，美國財政部長貝森特近日被問及川普是否計畫與習近平舉行會談時說，「我相信我們很快就會看到一些進展。」而白宮國家經濟委員會主任哈塞特則稱，此次會談的具體日期尚未確定，但有討論稱，兩國領導人將討論上個月在瑞士日內瓦就一些關稅爭端達成的協議。

哈塞特說，「我們預計，川普總統本周將與習近平主席就貿易談判進行精彩的對談。這是我們的期待。」

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