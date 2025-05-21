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憂美防堵 中國向WTO提案：籲成員國穩定相互貿易

中央社台北21日電
在瑞士日內瓦的世界貿易組織（WTO）總部。路透
在瑞士日內瓦的世界貿易組織（WTO）總部。路透

在美國試圖防堵中國產品繞道他國流入之際，央視報導，中國20日在世界貿易組織（WTO）會議提交書面提案，除指責美國「對等關稅」嚴重衝擊多邊貿易體制外，並呼籲WTO成員要「團結一致穩定相互間貿易關係」，「站在歷史正確的一邊」。

根據報導，WTO總理事會（General Council）2025年度第二次會議20至21日在日內瓦舉行，中方20日主動設置議程，並提交「關於當前形勢下支持多邊貿易體制的聲明」書面提案，對美國「對等關稅」表達關注，並提出WTO成員集體應對建議。

中方在提案中說，一個開放、穩定、以規則為基礎的國際經貿秩序符合各國共同利益。當前多邊貿易體制正面臨嚴峻挑戰，「對等關稅」嚴重衝擊以規則為基礎的多邊貿易體制。WTO成員要「站在歷史正確的一邊」，共同維護和加強「以WTO為核心、以規則為基礎」的多邊貿易體制。

提案指出，為因應對貿易動盪局勢，中方提出「穩字當頭、發展當先、改革當道」的世貿組織工作思路。一是「穩字當頭」。中方呼籲WTO成員「團結一致，穩定相互間貿易關係」，提高貿易政策透明度並加強貿易政策監督，確保全球貿易仍在WTO規則架構下穩定運行。

二是「發展當先」。中方呼籲WTO成員進一步擴大對低度開發國家市場開放，並支持WTO促貿援助倡議等平台為開發中國家成員提供更有效幫助，推動WTO第14屆部長級會議取得發展導向型成果。

三是「改革當道」。中方支持深化WTO改革，既要關注既有議題，也要關注氣候變化、綠色轉型、供應鏈韌性、產業政策等當代貿易議題；以更靈活的方式推進新規則談判，盡快將「促進發展的投資便利化協定」、「電子商務協定」等納入WTO規則架構。

WTO 關稅 供應鏈

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