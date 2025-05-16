我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋

紐約3地擠進全美房價漲幅前十 雪城居冠

性侵未成年人還拍攝 中國一口氣處決3人：堅決嚴懲

特派記者陳政錄／北京即時報導
中國最高人民法院今公告，三名性侵未成年人的罪犯被依法執行死刑。(美聯社）
中國最高人民法院今公告，三名性侵未成年人的罪犯被依法執行死刑。(美聯社）

昨天為國際家庭日，下月1日也將是國際兒童節之際，中國最高人民法院今天（16日）公告，「三名強姦未成年人的罪犯被依法執行死刑」。這三人的罪刑包括網路誘騙、脅迫少女，甚至拍攝影片、多次施暴等。中國最高法院負責人強調，要堅決依法嚴懲性侵害未成年人犯罪，以法治利劍守護未成年人安全。

據央視新聞，經最高人民法院核准，強姦未成年人的罪犯趙某、王某某、陳某某今天被依法執行死刑。

根據中國最高人民法院發布的公示公告，這三人雖未直接致人於死，但罪刑眾多，甚至導致被害人試圖自殺等。

公告稱，第一名罪犯趙某於2018年4月至2019年3月，利用在某教育基地擔任教員的身分，夥同其他教員使用毆打、辱罵等方式對數十名未成年學員實施虐待和非法拘禁，並以此對學員心理控制，利用脅迫、利誘以及拍攝影片等手段，多次對8名未成年女性學員性侵害，其中包括3名幼女。

第二名罪犯王某，2019年9月至2022年5月，以冒充導演招募小演員或冒充女性未成年人的方式，透過網絡誘騙、脅迫未成年被害人拍攝提供不雅照、影片，後以此威脅，共性侵並猥褻9名未成年女性，其中包括7名幼女，甚至有1名精神發育遲滯的未成年女性。此外，他還猥褻了其他10名幼女、1名男童。

第三名罪犯陳某某，先前曾因性侵被判處刑罰，後他在2022年1月至4月，透過加入學生的社交群組，選擇其中部分女學生，以誘騙、脅迫等方式約出，共性侵3名幼女7次，性侵1名未成年女性未遂，還拍攝影片脅迫，導致受害人自殘、試圖自殺、輟學。此外，他還和同夥對受害人輪流性侵，或猥褻其他受害者、敲詐勒索等。

最高法負責人表示，此次對三名罪犯執行死刑，彰顯依法嚴懲此類犯罪的鮮明態度，向全社會宣告「侵害孩子者，必嚴懲不貸」。

值得注意的是，本月14日，陸媒紅星新聞也報導，山西省忻州市中級人民法院刑事審判庭工作人14日當天也證實一名劉姓性侵犯已被執行死刑，該「男子劉某某深夜入戶性侵八旬獨居婦女，手段特別殘忍，罪行極其嚴重」。

在最高法公布同日處決三名性侵罪犯後，相關訊息也在陸網引起討論，有網友直呼，光看文字就窒息了，有人說「看到三個都是死刑就放心了」，「懲惡就是揚善」。

死刑

上一則

留澳中男殺女室友 還「扮死者」跟家屬傳訊10個月詐巨款

延伸閱讀

台藝人NONO涉性侵無悔意 一審判2年半 吹哨者轟太離譜

台藝人NONO涉性侵無悔意 一審判2年半 吹哨者轟太離譜
台大醫涉性侵病患 換醫院繼續執業惹議

台大醫涉性侵病患 換醫院繼續執業惹議
港男星爆在台喝紅豆湯斷片 二度遭性侵…瘋狂失禁滿身傷

港男星爆在台喝紅豆湯斷片 二度遭性侵…瘋狂失禁滿身傷
南加獲獎越南裔教師性侵小學生 重判30年

南加獲獎越南裔教師性侵小學生 重判30年

熱門新聞

網美在廣州高樓貼窗上演「活春宮」。(取材自X平台)

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

2025-05-08 08:30
中國國台辦新聞發言人陳斌華14日主持例行記者會，他就美國總統川普提及統一的言論做出回應。(記者陳政錄／攝影)

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

2025-05-14 09:00
北京中日友好醫院醫師肖飛(右)與住院醫師董襲瑩(左)不倫案，中國國家衛健委今宣布，肖飛被吊銷醫師執業證書並遭解聘；董襲瑩的醫學院入學資格證實為造假，其畢業證書及醫師資格、執業證書均被撤銷。(取材自微博)

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

2025-05-15 11:14
烤製的雞爪，不紡中國人愛吃。（取材自觀察者網）

除了中國根本沒買家 美農民發愁：雞爪、魚頭出口量「趨近於零」

2025-05-10 22:17
中國國務院副總理何立峰。(路透)

中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展

2025-05-11 16:48
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30

超人氣

更多 >
川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服

川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服
只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣

只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣
北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格
滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷
超市貨架這12種食品悄悄消失了 為什麼？

超市貨架這12種食品悄悄消失了 為什麼？