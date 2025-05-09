天主教新教宗上任 北京祝賀：盼續以建設性精神對話

中國外交部發言人林劍9日向天主教新教宗表示祝賀，圖為先前林劍主持記者會。（歐新社）

天主教新教宗 良十四世已經當選，在中國天主教一會一團發出賀電後，中方外交部也表示祝賀，且強調，希望梵蒂岡 在新教皇的領導下，繼續本著建設性精神同中國對話，共同推動「中梵」關係不斷改善。

5月9日中國外交部發言人林劍主持例行記者會，會上法新社記者提問，來自美國的樞機主教普雷沃斯特（Robert Prevost）8日當選新一任天主教羅馬教宗，中國有何評論，對雙邊關係有何期待？

林劍就此表示，我們對普雷沃斯特樞機主教當選新教皇（即教宗，陸稱教皇）表示祝賀。希望梵蒂岡在新教皇的領導下，繼續本著建設性精神同「中方」對話，就共同關心的國際議題深入溝通，共同推動「中梵」關係不斷改善，為世界和平穩定和發展繁榮作出貢獻。

稍早新華社已報導，中國天主教一會一團，即中國天主教愛國會與中國天主教主教團今日（9日）向良十四世致賀電，對他當選教宗表示祝賀。

此前在2013年前任教宗方濟各當選時，時任中國外交部發言人華春瑩 在記者會上指出，對阿根廷大主教貝爾戈里奧（Jorge Mario Bergoglio）當選新任教皇表示祝賀。「中國政府在中梵關係上的立場是一貫的、明確的。希望羅馬教廷在新教皇領導下，與中方相向而行，為雙方改善關係創造有利條件」。

當時華春瑩還強調，中國政府「處理中梵關係的兩條基本原則是一貫的，沒有變化。我們希望梵方採取靈活務實的態度，以實際行動為改善中梵關係創造條件」。

教廷為中華民國邦交國，迄今駐華大使館設在台北，但2018年與中國方面已經簽訂主教任命協議，並已經3度續簽，期限至2028年。