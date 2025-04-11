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「站出來阻止強權」中國外長王毅：美國不能任意妄為

記者陳政錄／北京即時報導
中國外交部長王毅（右）2025年4月11日，在北京會見國際原子能總署總幹事格羅西。取自中國外交部
中國外交部長王毅（右）2025年4月11日，在北京會見國際原子能總署總幹事格羅西。取自中國外交部

在中國國家主席習近平今首度就近期美中關稅戰開打發聲，強調中國「不畏懼任何無理打壓」下，中國外交部長王毅今天也說，「美國不能任意妄為，歷史車輪不能倒退」，「我們（中國）站出來阻止強權，不僅是為了維護自身正當權益，也是為了維護國際社會共同利益，為了避免人類重回弱肉強食的叢林世界」。

據中國外交部晚間發布訊息，王毅11日在北京會見國際原子能總署總幹事格羅西，以及已經多次訪問過中國的泰國公主詩琳通。

王毅在會見格羅西時大談關稅議題。他說，當前國際局勢動蕩不安、亂象頻出，一個重要原因就是「個別大國」迷信實力至上、本國優先，大搞單邊霸凌。

王毅點名抨擊，近日美國到處揮舞關稅大棒，公然把自身利益凌駕於各國共同利益之上，公然無視多邊貿易體制和既定規則，國際社會不能聽之任之，美國不能任意妄為，歷史車輪不能倒退。

王毅表示，「中國是堂堂正正的大國，也是國際社會負責任的成員，我們站出來阻止強權，不僅是為了維護自身正當權益，也是為了維護國際社會共同利益，為了避免人類重回弱肉強食的叢林世界。」

王毅強調，中國願以聯合國成立80周年為契機，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，和各國一道，共同抵制這個世界上的一切倒行逆施。

他也喊話，面對當前單邊主義、強權霸凌抬頭，國際社會必須發出共同聲音，以正視聽，以正壓邪，否則世界將倒退回叢林法則，大多數中小國家會首當其衝遭受衝擊。「各國都應表明立場，聯合國更應站到前列，發揮應有作用。」

王毅也對國際原子能總署的工作表示，希望機構繼續秉持客觀、公正、中立和專業精神，妥善處理伊朗核、美英澳核潛艇合作、日本福島核污染水排海等問題。

在會見詩琳通時，王毅說，中方願和泰方一道，以建交50周年為契機，在兩國領導人的引領下，共同開闢下一個成色更足的中泰關係金色50年，為兩國人民帶來更多福祉。據中方發布，詩琳通表示，泰中在農業、科技、文化等領域務實合作給泰方帶來實實在在的好處，泰方願推動泰中友好關係深入發展。

王毅 聯合國 關稅

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