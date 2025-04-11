駁斥對美「伏特颱風」網攻 中國外交部：虛假訊息

美國國安局近年多次點名，中國大陸駭客組織「伏特颱風」（Volt Typhoon）對美國發動網路攻擊行動。圖為示意圖。記者林澔一／攝影

華爾街 日報報導，有中國官員去年向美方間接承認，中方對美關鍵基礎設施發動網路攻擊，並歸咎於美對台灣的支持，美方並將近年中國對美網攻稱為「伏特颱風」（Volt Typhoon）行動。對此，中國外交部發言人林劍11日回應否認稱，這篇報導顛倒黑白，是與事實嚴重不符的虛假訊息。

林劍在下午的中國外交部例行記者會上回應說，關於「伏特颱風」，中方在各種場合都明確拒絕了美方毫無根據的無理指責，向美方介紹了中國網路安全機構的調查報告，指出相關事件是美情報機構對中國的栽贓抹黑。

他強調，中方在各種場合都明確向美方表示，中方反對美國利用網路問題干涉中國內政，美方「以台制華」注定是徒勞的。

林劍還說，需要強調的是，中方已通過各種方式就美國政府授權美國防部 自行展開對外網絡攻擊、美網絡攻擊中國關鍵基礎設施、美台網絡軍事合作等問題明確向美方表達關切，要求美方採取負責任態度，避免誤判。「中方將採取一切必要措施維護自身網絡安全。」

此前，華爾街日報報導，知情人士透露，中國官員去年12月在日內瓦的一場秘密會議上，向即將離任的拜登 政府間接承認，北京是對美國基礎設施發動連串網路攻擊的幕後黑手。報導還提及，中國代表團稱這些網路攻擊與美國政策加強支持台灣有關。