留學大馬才9天 20歲中國留學生遇詐從39樓跳下

20歲中國留學生赴馬來西亞9天遭詐騙，怕連累家人從39樓跳下。（取材自瀟湘晨報）

一名20歲中國女生前往馬來西亞留學第5天，就接獲詐騙集團 電話，被騙徒指控涉及命案敲詐。誤以為自己真的害死人的她，極度內疚，最終不堪精神壓力及不想拖累家人，到達馬來西亞的第9天，在租住的公寓39樓跳下。

綜合瀟湘晨報、中國報報導，死者李博雯被「假警」指控為犯罪集團的「重大嫌疑人」，涉嫌害死一名老婦，勒令她必須交出25.8萬元人民幣（約3.5萬美元）自證清白，否則就會在數天內被跨國逮捕，並恐嚇她會被監禁至少一年。

報導指出，李博雯深陷騙局4天內的一舉一動，皆被「假警」實時監控，迫使她最終因不堪精神壓力及不想拖累家人下，最終從一處公寓39樓跳下身亡。

報導說，李博雯的父母得知女兒噩耗後，馬上前往馬來西亞了解情況。李母表示，他們原本是為了讓女兒有更好的學歷，方便以後找工作，才讓她去馬來西亞留學，沒想到會發生悲劇。她坦言，「馬來西亞是傷心地，我們再也不會來了！」若再給她一次機會，她堅決不會讓女兒出國，但一切都來不及了。

死者父母又指，詐騙集團疑掌握女兒的個人資料後，專門針對她而設計出一套騙局，騙徒還假扮好人，意圖從情感和道德勒索她。騙徒自稱幫女兒爭取留在馬來西亞配合調查的機會，還指自己賭上警察身分，若死者不交錢，會害他被上級找麻煩。

死者父母指，詐騙集團假扮好人，意圖從情感和道德勒索女兒。他們還在女兒手機備忘錄中發現一封長達5000字的「自白書」，該「自白書」應是騙徒要求她書寫。「自白書」內強調她自己是被冤枉的，並梳理本身從中國到馬來西亞留學的詳細經過，苦苦哀求「公安」仔細調查，還她一個清白。

李母表示，她和丈夫如今會全力配合大馬警方，調查女兒慘遭詐騙集團害死一案。