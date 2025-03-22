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宇樹人形機器人又有新技能 解鎖「鯉魚翻身」還打太極

中國新聞組／北京23日電
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宇樹機械人表演「鯉魚翻身」。(視頻截圖)
宇樹機械人表演「鯉魚翻身」。(視頻截圖)

人形機械人曾亮相央視春晚的杭州科企宇樹科技21日公開視頻，宣布旗下人形機械人G1又解鎖新技能，不僅能「鯉魚打挺」，還打太極，和真人一起表演「掃堂腿」等武術套路動作等。

九派新聞報導，視頻中，G1先平躺在地面上，依靠爆發力在幾秒鐘內完成直立。之後再與一名女孩表演了太極、格鬥等武術，其中有出拳出腿和掃堂腿。有人將大背包扔到躺下的G1身上，它依然能不受影響地站起。

據報導，宇樹在視頻中特別備註了「原速實拍，非AI生成」。

宇樹科技官博寫道：「生命在於運動！全球首次鯉魚打挺：宇樹G1。新鮮出爐的實拍。人形智能體的進化速度真日新月異，每天都非常激動人心。」

此前，宇樹科技相繼發布了機器人旋踢、後空翻動作。

3月19日，宇樹科技發布的視頻顯示，其最新研發的G1機器人成功完成全球首個原地側空翻動作，刷新了機器人運動控制技術的紀錄。

在視頻中，G1機器人以流暢而精準的動作完成了側空翻，整個過程一氣呵成，落地後仍能保持穩定平衡，沒有出現任何晃動或失誤。

側空翻的完成，對機器人關節扭矩協調性、重心穩定性及實時響應能力提出了更高要求。這一高難度動作的完成，不僅體現了G1卓越的運動控制能力，也標誌著機器人在動態性能和靈活性方面取得了重大突破。

值得一提的是，一段時間以來，有關人形機器人的視頻刷屏網絡。在今年3月初，宇樹Unitree G1機器人大秀李小龍式720度回旋踢，一腳踢掉人類手中的木棍。

宇樹機器人太極、格鬥樣樣精通。(取材自九派新聞)
宇樹機器人太極、格鬥樣樣精通。(取材自九派新聞)

李小龍 關節 人形機器人

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