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亞洲首例 西安69歲婦移植豬腎狀況佳「已下床活動」

記者林宸誼／即時報導
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術後家屬陪護患者做呼吸鍛鍊。(取材自澎湃新聞)
術後家屬陪護患者做呼吸鍛鍊。(取材自澎湃新聞)

陝西西安「西京醫院」公眾號發文稱，日前空軍軍醫大學西京醫院，在異種移植領域再次取得重大突破，成功實施亞洲首例基因編輯豬—末期腎病患者異種腎移植，患者已下床活動。

快科技報導，醫療團隊將一個多基因編輯豬的腎臟，移植到一位末期腎臟病患者體內，術中移植腎臟恢復血流後，色澤紅潤，隨即產生尿液。

截至目前，已進入術後第六天，多基因編輯豬腎在患者體內狀態良好，肌酸酐已恢復正常水準，患者已下床活動。

據瞭解，此次手術由中國科學家獨立自主實施，為亞洲首例、全球第五例。

這是西京醫院繼今年1月7日開展國際首例基因編輯豬—腦死亡受體異種原位全肝移植取得成功後，在異種移植研究領域取得的又一臨床突破，將為末期腎臟病患者治療開闢新路徑。

患者是一名69歲女子，患有高血壓、糖尿病等疾病，藥物服用史已有30多年。八年前，她又被診斷出慢性腎功能不全尿毒癥期，擺在面前的只有換腎和透析兩種選擇。

考慮到合併症較多，且沒有適合血型的腎源，患者只能透過每周三次的透析維持。隨著病情進展，患者透析併發症接踵出現，三年前發生腦中風之後，又發生心肌梗塞，病情雪上加霜。

西京醫院泌尿外科主任秦衛軍介紹，異種腎移植的開展，為末期腎病患者帶來了新希望。它不受人類供腎數量限制，顯著擴大了供體來源範圍，使更多在絕望邊緣掙扎的末期腎病患者將得到及時救治。

目前處於移植後早期階段，下一步，團隊將持續監測患者和移植腎臟的狀態指標，並結合前期預案，進一步做好免疫排斥、凝血障礙、病原感染等難關攻克。

目前中國約有1.3億慢性腎病患者，其中末期腎病患者數量龐大且呈逐年上升趨勢。每年新增大量末期腎病患者靠透析維持生命，腎移植是治癒末期腎病的唯一有效方法。但器官短缺的現狀，導致許多患者在漫長等待中病情惡化，甚至失去生命。

竇科峰院士、泌尿外科副教授馬帥軍、副教授韓士超修整腎臟。(取材自澎湃新聞)
竇科峰院士、泌尿外科副教授馬帥軍、副教授韓士超修整腎臟。(取材自澎湃新聞)

腎臟病 中風 糖尿病

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