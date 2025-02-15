中國科技7雄出爐：騰訊市值居首

中國科技七雄出爐：騰訊市值居首。（中新社）

中國科技七雄出爐，華泰證券在最新報告中首次提出「中國科技股七巨頭」—小米 、聯想、比亞迪 、中芯國際、阿里巴巴、騰訊、美團。這七家公司涵蓋硬體製造、雲計算、半導體、智能終端、本地生活等核心領域，其中以騰訊市值4.3兆港元居首。

華泰證券研究報告指出，以蘋果、谷歌、亞馬遜、微軟、Meta、特斯拉、輝達為代表的科技七巨頭憑藉穩健的業績增長和在AI 等前沿領域持續創新，已成為美股科技核心資產。

華泰證券表示，展望未來，DeepSeek的突破性成果推動包括算力晶片、雲服務、端側智慧和2B/2C應用在內的中國科技產業鏈進入新一輪創新週期，小米、聯想、比亞迪、中芯國際、阿里巴巴、騰訊、美團有望成為中國科技核心資產：

• 小米：端側AI落地主要受益者之一

• 聯想：大模型落地推動AI PC和伺服器加速發展

• 比亞迪：電動車龍頭智能化轉型機遇

• 中芯國際：全球產業鏈重構主要受益者之一

• 阿里巴巴：國內領先雲服務廠商，受益AI需求迸發

• 騰訊：AI賦能社交廣告，混元大模型未來可期

• 美團：本地生活消費龍頭，「零售+科技」戰略落地為公司帶來遠期成長期權

騰訊是港股股王（股價最高）也是權王（市值最大），這支大牛股2月14日罕見大漲7.4%收在474.8港元，市值來到4.3兆港元。

瑞銀發表報告表示，將騰訊納入亞太區關鍵推薦名單，評級為買入，2025年，騰訊或帶來三大驚喜，首先，超出預期的遊戲表現；其次，微信小商店的發展；第三，其在人工智慧技術的上行潛力。這些因素目前可能被市場低估。瑞銀強調騰訊在AI領域的潛力，並指出其在遊戲和社交業務方面具有持續增長動力。

小米股價頻創歷史新高，2月14日大漲7.3%收在44.7港元的歷史新高。小米集團董事長雷軍表示，小米在去年重新恢復了高速增長，增速超過30%，並預計今年將繼續保持30%以上的增長速度。雷軍也透露，小米利用9個月時間交付超過13.5萬輛車，如果今天訂車，依然要排大概六、七個月的時間。

比亞迪A股2月14日收人民幣356.05元，總市值達到1.04兆元。這是比亞迪A股市值在2022年6月首次突破兆元後，再次站上兆元大關。

消息面上，比亞迪於2月10日在深圳全球總部舉辦智慧化戰略發佈會。此次發佈會是比亞迪繼2024年整車智慧戰略發佈後，在智慧化領域的又一重要佈局。比亞迪董事長兼總裁王傳福表示，2025年將成為全民智駕的元年。

2月12日，AI晶片代工龍頭中芯國際發佈2024年業績快報，營收人民幣577.96億元，創下歷史紀錄，年增27.7%。同時，公司預計2025年第1季的銷售收入將季增6%～8%，毛利率預計在19%～21%之間。

今年以來，中芯國際A股、港股均上漲，累計漲幅分別達到4.71%、43.24%。中芯國際一直是公募基金的心頭好，截至2024年末，其A股和港股合計獲761支基金重倉，持有7.387億股，持股市值合計545.34億元。

高盛公司將中芯國際A股評級上調至買進，目標價人民幣157.5元/股；將中芯國際H股評級上調至買進，目標價62.7港元/股。