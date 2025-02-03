我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普貿易戰恐讓全球做生意「不理美國」最大改變在亞洲

布碌崙8大道歌舞醒獅賀歲遊行 彩龍飛舞、50萬支鞭炮燃放

中國國防部發布「當那一天來臨」多型主戰裝備亮相引關注

記者賴錦宏╱即時報導
春節假期期間，大陸國防部2日發布歌曲《當那一天來臨》MV，多型主戰裝備在其中亮相。（香港文匯網影片截圖）
春節假期期間，大陸國防部2日發布歌曲《當那一天來臨》MV，多型主戰裝備在其中亮相。（香港文匯網影片截圖）

春節假期期間，中國國防部2日發布歌曲《當那一天來臨》MV，多型主戰裝備在其中亮相，引外界矚目。MV集中展現中共解放軍各軍兵種練兵備戰畫面，其中包括航母編隊破浪前行、東風導彈起豎發射、搶灘登陸等震撼場景。中國軍事專家表示，MV中所展示的武器裝備皆是已經形成戰鬥力的主戰裝備，彰顯中國國防力量的強大和現代化水平，展示了中國人民解放軍捍衛國家主權、安全、發展利益的堅定決心。

據香港文匯網報導，MV開場即是中共解放軍海陸空火等各軍兵種聞令而動，迅速奔赴不同演訓現場的場景。從遼闊海疆到雪域高原，從大漠戈壁到萬里長空，各軍兵種精銳力量盡數亮相。

報導稱，多型主戰裝備亮相MV，其中包括去年曾抵香港訪問的中國自主研發建造的首艘075型兩棲攻擊艦海南艦、055型驅逐艦、剛剛入列的054B型導彈護衛艦首艦漯河艦等主力軍艦，航母編隊也出現在MV中。此外，東風-26彈道導彈、殲-20隱身戰鬥機、運-20大型運輸機、轟-6K轟炸機、99A主戰坦克、最新步兵戰車等武器裝備也悉數亮相。

中國軍事專家宋忠平表示，國防部發布的MV中，陸海空火箭軍以及罕見的電子戰部隊都展示了日常練兵備戰的場景，所出現的武器裝備都是已經形成戰鬥力的常規裝備，也是中共解放軍裝備的中堅力量。這些都展現了新時代國防和軍隊建設的輝煌成就。

「當今國際形勢變化多端，變數較多，解放軍維護國家主權、安全、發展利益的任務也會更重。」宋忠平表示，中國國防部在傳統節日春節期間發布這樣的MV也是展示解放軍作為維護國家安全的中堅力量，核心支柱，具有全時待戰隨時能戰的能力和狀態，無論什麼時候都會保衛家國，能震懾域外強敵。「如果真有那一天」，解放軍一定能召之即來、來之能戰、戰之必勝。

《當那一天來臨》MV集中展現中共解放軍各軍兵種練兵備戰畫面。 （香港文匯網影片截...
《當那一天來臨》MV集中展現中共解放軍各軍兵種練兵備戰畫面。 （香港文匯網影片截圖）

解放軍 國防部 中共

上一則

各省年飯比一比 浙江「年糕泡飯」被質疑：能吃嗎？

延伸閱讀

解放軍反腐風暴 港媒點名「2軍工央企高層」缺席新春慰問

解放軍反腐風暴 港媒點名「2軍工央企高層」缺席新春慰問
川普致敬非裔歷史月 國防部不同調

川普致敬非裔歷史月 國防部不同調
打仗也可存取款？解放軍「野戰銀行車」讓人驚奇

打仗也可存取款？解放軍「野戰銀行車」讓人驚奇
解放軍東部戰區初一發布40秒影片 驚現台灣地圖

解放軍東部戰區初一發布40秒影片 驚現台灣地圖

熱門新聞

DeepSeek-V2的關鍵開發者之一羅福莉，被譽為AI天才少女，今年不到30歲。小米以年薪人民幣1千萬元挖角。（取自羅福莉公眾號）

DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對

2025-01-27 09:57
中國外交部發言人郭嘉昆。（取材自微信）

「睜眼說瞎話、倒打一耙」英文怎麼說？中國外交部神翻譯

2025-01-27 09:30
大陸公安部副部長劉忠義1月27日率代表團到泰國暖武里府會見泰國科技犯罪調查局官員。（泰國科技犯罪調查局臉書截圖）

妙瓦底36中國人經營電信詐騙集團 雇了10萬人行騙

2025-01-28 11:53
中國AI新創公司DeepSeek推出與ChatGPT功能不相上下的新模型，引發許多討論。（取材自微博）

中AI大模型強在哪？ 為何史丹福、麻省理工都想用？

2025-01-27 01:30
大批中國走線人2023年自加州哈昆巴處進入美境，申請庇護。（美聯社）

中國外交部：經核查 願接受在美非法中國移民遣返

2025-01-27 09:50
李先生在張家界景區懸崖邊「喊山」。（取材自瀟湘晨報）

「養家30年太累了」 六旬叔在張家界驚天一吼意外暴紅

2025-01-30 16:54

超人氣

更多 >
小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲

小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲
別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事

別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事
大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了

大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了
大S徐熙媛驟逝／心臟常年有1宿疾 昔稱「不畏懼死亡」

大S徐熙媛驟逝／心臟常年有1宿疾 昔稱「不畏懼死亡」
葛萊美紅毯／肯伊威斯特不請自來 妻全裸露三點 慘被趕出場

葛萊美紅毯／肯伊威斯特不請自來 妻全裸露三點 慘被趕出場