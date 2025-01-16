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胡錫進：緬甸妙瓦底園區已被中國鎖定 投降是唯一途徑

記者賴錦宏/即時報導
《環球時報》前總編輯胡錫進。（澎湃新聞）
《環球時報》前總編輯胡錫進。（澎湃新聞）

在王星事件後，大陸近千位被困妙瓦底園區家人組建群組，並呼籲中泰相關各方給予協助。中國公安部15日稱，將對緬甸妙瓦底等詐騙窩點聚集區加強國際執法合作力度，聯合相關國家開展打擊行動，全力搗毀境外電詐窩點，全力協調解救被困人員。

官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在鳳凰網發文稱，妙瓦底詐騙園區唯一選擇就是投降，釋放所有被關押且被迫從事電詐活動的中國人。那是他們減輕懲罰，保住自己性命的唯一途徑。

胡錫進稱，中國大陸公安部的通稿中沒有具體講述採取行動的步驟和方式。他認為，這非常值得理解。採取跨國打擊和解救行動，涉及外交和國際警務合作等多個領域，而且在行動完成之前，要確保相關信息不被電詐恐怖集團知悉。

胡錫進稱，大國表態，一言九鼎。中國2023年曾經一舉搗毀緬北四大電詐家族，主犯悉數落網。那是國際反電詐前所未有的輝煌戰績，它們對中國警方最新宣示的嚴肅性提供了令人信服的佐證。

胡錫進稱，自己是軍事情報出身，對個中的行動邏輯和規則很熟悉，所以他建議，大陸民眾稍安勿躁，等待期望的最終結果。

最後，胡錫進喊話妙瓦底的電詐恐怖集團，他們已經被中國和中方的友好力量鎖定，其窩點被端掉已經沒有懸念。他們的唯一選擇就是投降，釋放所有被關押且被迫從事電詐活動的中國人。那是他們減輕懲罰，保住自己性命的唯一途徑。如果繼續頑抗，他們的結局唯有被消滅。

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