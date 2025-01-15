中國「魚航員」今年有望再次出征太空

由神舟十八號載人飛船送往中國太空站問天艙的小型受控生命生態實驗模塊中，4條斑馬魚（紅圈示）的狀態良好。（檔案照╱取材自央視畫面）

中國成功開展「太空 養魚」，「魚航員」斑馬魚今年有望再次出征，協助科學家開展太空環境對脊椎動物肌肉和骨骼發育影響的研究工作。

近日在上海召開的中國空間站空間應用系統科學與應用進展情況介紹會，由中國科學院空間應用工程與技術中心主辦。據中國科學院水生生物研究所研究員王高鴻介紹，「魚航員」斑馬魚是一種小型的熱帶淡水魚，它的基因組和人類基因組有高達70%以上的相似度，是開展生命科學、健康科學、環境科學研究的重要模式動物，被稱為「水中的小白鼠」。2024年4月，包含4條斑馬魚和4克金魚藻的「天宮水族箱」隨神舟十八號的3名航天員進入中國空間站，安裝在問天艙生命生態櫃開展空間實驗。

這是中國首次在軌建立空間自循環水生生態系統。科學家通過斑馬魚和金魚藻模擬了生物圈的物質循環，實現了水生生態系統氣體平衡和長期穩定運行。該生態系統在空間站穩定運行了43天，獲得國際上空間水生生態系統在軌運行的最長時間紀錄。

「首次登上中國空間站的斑馬魚，不僅生活得很好，還實現了在軌產卵，這表明中國在軌建立的空間自循環水生生態系統，可以成為斑馬魚協助科學家進行航天員空間健康研究的實驗平台。」王高鴻說，「斑馬魚今年有望再次出征。進入空間站的第二個『天宮水族箱』裡，計畫包括6條斑馬魚和6克金魚藻。通過斑馬魚，科學家將重點研究微重力對脊椎動物肌肉和骨骼的蛋白質造成的影響。」

太空微重力會引發人體多種病理生理現象，如心血管功能障礙、免疫機能下降、骨丟失、肌肉萎縮、內分泌紊亂等，其作用機制一直是空間生物學效應研究重要的科學課題之一。通過研究太空中的斑馬魚，將幫助人類更好、更全面地了解太空環境對基因、細胞和生命整體的影響。