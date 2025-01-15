我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／中國對美威脅、川普效應、洛城世紀山火

小紅書比TikTok更「中國」信息安全、言論自由堪憂

李怡：從親共到反共的香港作家兼評論家

記者賴錦宏／即時報導
香港作家李怡出身左派陣營，1980年代初立場轉變，將其創辦的雜誌《七十年代》更名為《九十年代》。圖為1996年李怡來台發表新書「香港1997」。圖／聯合報系資料照片
香港作家李怡出身左派陣營，1980年代初立場轉變，將其創辦的雜誌《七十年代》更名為《九十年代》。圖為1996年李怡來台發表新書「香港1997」。圖／聯合報系資料照片

香港作家兼評論家李怡2022年離世，離世前數月與邱近思在台北結婚，近日傳出李怡的女兒們質疑婚姻合法性，跨海提告邱涉奪遺產。台北地檢署去年12月收案，全案偵辦中。

外界對李怡的認識，多聚焦其從親共到反共的歷程，認為這項轉變頗能反映部分香港知識分子的心聲，而其創辦的政論雜誌亦曾獲大量華人讀者支持。

李怡原名李秉堯，1936年出生於廣州，在香港念中學期間，曾嚮往社會主義，還參加中國大陸的高校統考。年輕時創辦「文藝伴侶」等刊物，對香港文學發展頗具貢獻。

1970年，李怡創辦《七十年代》雜誌，立場親共，被國民黨政府視為「匪刊」。1981年，李怡脫離左派，轉向反共，並於1984年將雜誌更名為《九十年代》，是香港著名的反共雜誌；1990年創立台灣版，雜誌集合台港知識分子的作品，勇於批評兩岸政權。但《九十年代》被中共視為「親國民黨」而遭查禁，李怡一直任該雜誌總編輯，到1998年停刊。

停刊後，李怡與妻子梁麗儀移民加拿大跟女兒團聚，當時李怡仍隔海在香港《蘋果日報》副刊撰寫專欄。

2003年，香港掀起反對基本法的50萬人「七一遊行」讓他深受感動，與妻子回香港工作，並獲香港蘋果日報創辦人黎智英邀請擔任論壇版主編。

李怡長期致力寫作，批判威權，不時發表時評和專欄。2007年獲董橋之邀，參與撰寫香港蘋果日報《蘋論》，時常公開批評中共。另自2003年起，李怡主持香港電台《一分鐘閱讀》節目，直到2020年。李怡還是獨立評論人協會（評協）創會會員。

2020年，港版國安法生效後，黎智英被抓，民主人士紛遭逮捕，為了避免迫害，他選擇移居台灣，並於台灣媒體發表連載「失敗者回憶錄」。2022年10月5日於台北病逝。同年11月6日安葬在加拿大卡加利的山景墓園。

2022年12月，時任總統蔡英文明令褒揚稱：《九十年代》雜誌，持秉激揚清宏旨，暢申時事評詙縷析；眷注台灣黨外運動，推引香港九七浪潮，針砭建白，孤懷閎識；言誠理精，鮮明悠遠，是華人地區重要意見領袖。

其妻（原配）梁麗儀曾在深圳任教，於2008年病逝。兩人育有兩女。

香港 國民黨 華人

上一則

中國砸錢促消費 補貼買手機家電1/20實施

延伸閱讀

涉誘使他人到泰緬從事詐騙 港警拘捕一名港女

涉誘使他人到泰緬從事詐騙 港警拘捕一名港女
一簽多行上路45天 訪港深圳客增22%達104萬人次

一簽多行上路45天 訪港深圳客增22%達104萬人次
「破·地獄」女星衛詩雅出嫁收超大聘禮 黃金豬牌掛上身

「破·地獄」女星衛詩雅出嫁收超大聘禮 黃金豬牌掛上身
香港民研又被查 副行政總裁鍾劍華妻兒遭國安警帶走

香港民研又被查 副行政總裁鍾劍華妻兒遭國安警帶走

熱門新聞

從泰國境內可以清楚拍攝到緬甸境內建築。（取材自新華社）

泰緬邊境危險？中記者親赴現場：穿名牌年輕人 一到機場就被接走

2025-01-11 10:00
當地時間2025年1月8日，查德總統穆罕默德在恩賈梅納會見中共中央政治局委員、中國外交部長王毅。(取材自中國外交部網站)

王毅逃過一劫 前腳剛走… 查德總統府傳槍響釀20死

2025-01-10 01:23
中國不少半導體公司開出高薪，不過中媒指出，前些年的「瘋狂」已經不復存在。圖為中芯國際生產車間。（新華社）

6倍薪水挖角光景不再 中國半導體產業招人進入冷靜期

2025-01-11 12:12
小學四年級數學試題。（取材自微信公眾號＠國培學業規畫）

海底撈針、水滴穿石哪個機率小？深圳小四數學題考倒中學師

2025-01-11 08:30
羅女士手工製作的「大鵝」，全套材料均在網上購買。（取材自封面新聞）

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

2025-01-03 07:19
（取自微博）

海底撈針、水滴穿石誰更可能發生？深圳小學數學試卷 考倒中學老師

2025-01-10 16:27

超人氣

更多 >
怕美過楊紫？「國色芳華」縣主為戲增重… 被起底演過這部黑馬劇

怕美過楊紫？「國色芳華」縣主為戲增重… 被起底演過這部黑馬劇
門前積雪好難清 男子用這物不用十秒獲封「除雪天才」

門前積雪好難清 男子用這物不用十秒獲封「除雪天才」
這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款

這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款
「戀人」等不到趙露思？「玫瑰」CP粉喊劉亦菲2搭彭冠英

「戀人」等不到趙露思？「玫瑰」CP粉喊劉亦菲2搭彭冠英
魔鬼焚風加劇 洛杉磯再爆新野火「控制率0%」 恐釀爆炸性成長

魔鬼焚風加劇 洛杉磯再爆新野火「控制率0%」 恐釀爆炸性成長