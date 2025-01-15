毛寧接中國外交部新聞司司長 華春瑩卸任史上最長發言人

中國外交部發言人毛寧升任新聞司司長。（歐新社）

中國外交部新聞司司長，已由中國外交部發言人毛寧接任，原任司長華春瑩 現在為中國外交部副部長。

據界面新聞15日晚間報導，中國外交部官網「組織機構」欄目更新資訊顯示，毛寧已任外交部新聞司司長。目前中國外交部新聞司副司長為蔣小燕、林劍、郭嘉昆，其中發言人為毛寧、林劍、郭嘉昆。

公開資料顯示，毛寧生於1972年12月，曾任中國外交部亞洲司科員、駐香港 特派員公署三秘、朝鮮半島事務辦公室主任、亞洲司副司長、四川省樂山市委常委、副市長（掛職），2022年成為外交部新聞司副司長、第33任新聞發言人。

至於前任中國外交部新聞司司長華春瑩，現在為中共 外交部黨委委員、副部長（排名第四）。她此前還曾擔任外交部部長助理一職。華春瑩2012年起任中國外交部發言人，任期創下歷史紀錄，去年5月升任副部長後，仍多次以「外交部發言人」身分宣布中共總書記習近平的外事活動。

另據中國外交部網站15日更新後顯示，華春瑩已卸任外交部發言人一職。

目前中國外交部有4位副部長、4位部長助理，其中多位部長助理目前仍兼任多個司的司長。