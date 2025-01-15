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反制美對台軍售 中國連2日將美企列不可靠實體清單

記者陳宥菘／即時報導
中國商務部15日晚間再度以美國對台軍售為由，宣布將美國4家實體列入不可靠實體清單。（美聯社）
中國商務部15日晚間再度以美國對台軍售為由，宣布將美國4家實體列入不可靠實體清單。（美聯社）

美國政府換屆前夕，中國商務部14、15日連續二日以參與美國對台軍售為由，宣布將美國企業列入「不可靠實體清單」。14日有7家實體被列入，15日則再新增4家實體，合計兩日內已將11家美國企業列入該清單。

中國商務部15日晚間以「不可靠實體清單工作機制」名義宣布，對4家美國企業採取不可靠實體清單措施。此次被納入清單的美國企業，包含環太平洋防務公司（Pacific Rim Defense）、AEVEX 航太公司（AEVEX Aerospace）、LKD航太公司（LKD Aerospace）、頂峰科技公司（Summit Technologies Inc.）。

前一日，中國商務部才剛以同樣名義，對7家美國企業採取不可靠實體清單措施，包含海岸間電子公司（Inter-Coastal Electronics）、系統研究與類比公司（System Studies & Simulation）、鐵山解決方案公司 （IronMountain Solutions）、應用技術集團（Applied Technologies Group）、阿克西恩特公司（Axient）、安杜里爾公司（Anduril Industries）、海上戰術系統公司（Maritime Tactical Systems）。

對此，中國商務部網站14日晚間刊出「發言人答記者問」表示，近期，美國頻頻向「中國台灣地區」出售武器，嚴重違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報，嚴重違反國際法，危害台海和平穩定，並指該7家美國公司「不顧中方強烈反對，參與對台軍售，進行所謂軍事技術合作，嚴重損害中國主權、安全、發展利益」。

該發言人並稱，中方一貫審慎處理不可靠實體清單問題，「僅依法針對極少數危害中國安全的外國實體，誠信守法的外國實體完全無需擔心」。

中國商務部對上述被列入「不可靠實體清單」的公司將採取以下措施：禁止上述企業從事與中國中國有關的進出口活動；禁止上述企業在中國中國境內新增投資；禁止上述企業高級管理人員入境中國；不批准並取消上述企業高級管理人員在中國中國境內工作許可、停留或者居留資格。此外，公告未盡事宜，按照中國《不可靠實體清單規定》執行。

中國商務部表示，此次實施的理由是為了「維護國家主權、安全和發展利益」，並依據中國「對外貿易法」、「國家安全法」、「反外國制裁法」等相關法律，及「不可靠實體清單規定」第二條、第八條和第十條等有關規定，對參與對台軍售的公司施以措施。

公開資料顯示，中國自2020年9月19日開始實施「不可靠實體清單規定」，針對危害中國主權、安全、發展利益等情況的外國實體列入清單，此前已多次列入美國對台軍售的企業。

商務部 軍售 航太

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