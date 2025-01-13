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宣告騰訊已逐底反彈 馬化騰稱對中國經濟韌性充滿信心

記者黃雅慧／即時報導
騰訊控股董事長馬化騰在2024年度員工大會上表示，騰訊過往兩年間已實現築底反彈，並表達了對中國經濟的韌性充滿信心。（中新社）
騰訊控股董事長馬化騰在2024年度員工大會上表示，騰訊過往兩年間已實現築底反彈，並表達了對中國經濟的韌性充滿信心。（中新社）

騰訊公司董事會主席兼首席執行官馬化騰在2024年度員工大會上表示，騰訊過往兩年間已實現築底反彈，並表達了對中國經濟的韌性充滿信心，「相信中國企業乃至於企業家堅韌不拔的創業精神」。

綜合科創板日報、央廣網、澎湃新聞等陸媒報導，騰訊在13日下午召開2024年度員工大會，包括馬化騰、騰訊公司總裁劉熾平、騰訊公司首席運營官任宇昕、騰訊高級執行副總裁張小龍等主要幹部出席。相較於此前馬化騰自2022年以來講話透露出焦慮、急躁，今年談話更多充滿支持、鼓勵。

馬化騰說，「我們在一艘大船上，面對各種挑戰應該齊心協力、同舟共濟。我相信辦法總比問題多，最終不管什麼困難都是能解決的，因為我們有人才、有技術、有市場需求，前景一定是光明的。」

會上，馬化騰點評旗下各事業群的表現，他表示互動與娛樂事業群（IEG）今年整體「非常爭氣」，他還透露到，騰訊的海外遊戲業務份額已經接近國內遊戲業務的一半，期待未來還會有更快的發展。

在大模型應用上，馬化騰提到騰訊會持續投入資源進行算力的儲備，希望各個BG都能擁抱大模型的產品化落地場景，目前包括微信、QQ、輸入法、瀏覽器等產品都將推出AI智能體，遊戲、微信讀書、騰訊視頻等產品也將基於混元做更多AI探索。

在微信事業群（WXG）上，馬化騰表示支持張小龍認為商品就是訊息，不應該只是局限在視頻號，而是應該納入整個微信生態，從原子層角度去思考電商的想法。他指出將堅決支持WXG做這樣的創新發展，發揮社交能力做電商的生態連接器。

馬化騰提及最近大熱的「微信送禮」功能，他說，希望外界不要對這個功能過度吹捧。微信想用5年或者更長的時間成為一個電商生態連接器，發揮社交的力量，更追求慢工出細活，做成精品。

業務眾多、在去年員工大會上承壓的 平台與內容事業群（PCG），今年也得到了肯定。包括騰訊音樂集團（TME）、閱文、虎牙、乃至於騰訊新聞在內，還有投入大、基建大、回報周期長的產業互聯網佈局的雲與智慧產業事業群（CSIG），馬化騰皆以「浮出水面」稱之，並稱CSIG在2025年有很大機會能夠穩定浮出水面，形成一片大陸。

據騰訊此前發布的2024年第3季報，去年前三季，騰訊營收人民幣4,878億元，年增7%，經營利潤（Non-IFRS）人民幣1,783億元，年增25%。其中，去年第3季營收人民幣1,672億元，年增8%，較上期增4%，經營利潤（Non-IFRS）人民幣613億元，年增19%，較上期增5%。

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