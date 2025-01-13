美發布AI出口管制 中國商務部連夜回應：將採取必要措施

中國商務部13日晚間回應美國對AI的出口管制，強調堅決反對的立場。（美聯社）

美國政府13日發布了針對AI 的出口管制，中國商務部 深夜回應指出，「對此堅決反對」，批評此舉「嚴重影響全球科技創新」，同時強調「將採取必要措施，堅決維護自身正當權益」。

中國商務部官網13日晚間以商務部新聞發言人名義，對美國商務部的人工智慧出口管制措施，予以回應。

該發言人指出，中國注意到拜登 政府於1月13日發布了AI相關出口管制措施。該措施進一步加嚴對AI晶片、模型參數等出口管制，還拓展了長臂管轄，「對第三方與中國中國開展正常貿易設置障礙、橫加干涉」。

發言人提到，此前美國高科技企業、行業組織等通過多種管道表達不滿和擔憂，認為該措施未經充分討論，是對人工智慧領域的過度監管，將產生重大不利後果，「但拜登政府對業界合理呼聲充耳不聞，執意倉促出台措施，是泛化國家安全概念、濫用出口管制的又一例證，是對國際多邊經貿規則的公然違背。中方對此堅決反對」。

該發言人強調，拜登政府濫用出口管制措施，嚴重阻礙各國正常經貿往來，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，嚴重影響全球科技創新，嚴重損害包括美國企業在內的全球各國企業利益。最後其指出，「中方將採取必要措施，堅決維護自身正當權益」。