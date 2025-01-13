我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州野火燒毀他的2700萬海景別墅 理賠上限僅300萬

CIA局長被提名人將對北京採取毫不留情間諜行動

美發布AI出口管制 中國商務部連夜回應：將採取必要措施

特派記者廖士鋒／北京即時報導
中國商務部13日晚間回應美國對AI的出口管制，強調堅決反對的立場。（美聯社）
中國商務部13日晚間回應美國對AI的出口管制，強調堅決反對的立場。（美聯社）

美國政府13日發布了針對AI的出口管制，中國商務部深夜回應指出，「對此堅決反對」，批評此舉「嚴重影響全球科技創新」，同時強調「將採取必要措施，堅決維護自身正當權益」。

中國商務部官網13日晚間以商務部新聞發言人名義，對美國商務部的人工智慧出口管制措施，予以回應。

該發言人指出，中國注意到拜登政府於1月13日發布了AI相關出口管制措施。該措施進一步加嚴對AI晶片、模型參數等出口管制，還拓展了長臂管轄，「對第三方與中國中國開展正常貿易設置障礙、橫加干涉」。

發言人提到，此前美國高科技企業、行業組織等通過多種管道表達不滿和擔憂，認為該措施未經充分討論，是對人工智慧領域的過度監管，將產生重大不利後果，「但拜登政府對業界合理呼聲充耳不聞，執意倉促出台措施，是泛化國家安全概念、濫用出口管制的又一例證，是對國際多邊經貿規則的公然違背。中方對此堅決反對」。

該發言人強調，拜登政府濫用出口管制措施，嚴重阻礙各國正常經貿往來，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，嚴重影響全球科技創新，嚴重損害包括美國企業在內的全球各國企業利益。最後其指出，「中方將採取必要措施，堅決維護自身正當權益」。

商務部 拜登 AI

上一則

搭機「加價選座」是航空業慣例？中國消費者協會表態了

下一則

川普「打坐雕像」再現熱潮 電商平台出現仿製品

延伸閱讀

白宮擴大緊縮AI晶片和科技出口 將實施全面性管制措施

白宮擴大緊縮AI晶片和科技出口 將實施全面性管制措施
拚卸任前完成 拜登內唐亞胡通話 加薩停火協議接近達成

拚卸任前完成 拜登內唐亞胡通話 加薩停火協議接近達成
補救？紐森喊停部分法規加速重建 川普再促下台

補救？紐森喊停部分法規加速重建 川普再促下台
洛野火燒出問題 氣候變遷或行政癱瘓誰是元凶？

洛野火燒出問題 氣候變遷或行政癱瘓誰是元凶？

熱門新聞

北京去年底一口氣讓「三機一艦」亮相，包括疑為第六代戰機的兩款新型戰機。(視頻截圖)

中國秀六代戰機嘗到甜頭？ 美媒：F-35因此賣不動了

2025-01-06 01:29
從泰國境內可以清楚拍攝到緬甸境內建築。（取材自新華社）

泰緬邊境危險？中記者親赴現場：穿名牌年輕人 一到機場就被接走

2025-01-11 10:00
羅女士手工製作的「大鵝」，全套材料均在網上購買。（取材自封面新聞）

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

2025-01-03 07:19
中國不少半導體公司開出高薪，不過中媒指出，前些年的「瘋狂」已經不復存在。圖為中芯國際生產車間。（新華社）

6倍薪水挖角光景不再 中國半導體產業招人進入冷靜期

2025-01-11 12:12
西藏官媒7日晚間宣布定日地震造成126人遇難，3609戶房屋倒塌，188人不同程度受傷。圖為救災場景。（新華社）

西藏日喀則6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌

2025-01-07 10:41
當地時間2025年1月8日，查德總統穆罕默德在恩賈梅納會見中共中央政治局委員、中國外交部長王毅。(取材自中國外交部網站)

王毅逃過一劫 前腳剛走… 查德總統府傳槍響釀20死

2025-01-10 01:23

超人氣

更多 >
他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店

他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店
周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？

周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？
野火狂燒 湯姆漢克斯2600萬元豪宅「奇蹟無損」

野火狂燒 湯姆漢克斯2600萬元豪宅「奇蹟無損」
洛杉磯野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪

洛杉磯野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪
前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼

前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼