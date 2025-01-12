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中國第1象棋大師也買棋？商業價值綁等級 讓高手花錢買贏

中國第1象棋大師也買棋？商業價值綁等級 讓高手花錢買贏

中國新聞組／北京13日電
王天一（右）去年因買賣棋局遭終身禁賽。（新華社）
王天一（右）去年因買賣棋局遭終身禁賽。（新華社）

中國象棋協會宣布鄭惟桐、趙鑫鑫、汪洋等三名特級大師涉及假棋交易，遭終身禁賽，這也是去年世界排名第一的王天一因買賣棋局被終身禁賽之後，又一波參與假棋的中國棋手。外界好奇的是，為什麼王天一需要買棋？

央視新聞報導，象棋運動採等級分制度，等級分由中國象棋協會負責統計，每半年公布一次排名。棋手需參加特定比賽累計積分，然而等級分愈高，贏棋加分愈少，失敗減分卻較多。這意味著等級分愈高，漲分難度愈大。

而棋手的商業價值與等級分綑綁，甚至可以說等級分就是決定一個選手身價最重要的依據。業內人士表示，正是等級分直接與利益掛鉤，導致買賣等級分成為一門複雜的生意。

報導指出，中國象棋等級積分制度相對複雜，簡單來說，高排名選手贏下排名靠後的選手，只能贏得很少的等級分，而一旦戰平或負於排名靠後選手則會損失大量等級分。

和圍棋幾乎沒有和棋不同，中國象棋有和棋（平局）的結果，不少棋手平時通過軟件輔助訓練後，出現了一些固定死守並追求和棋的套路，業內稱之為「和棋譜」。

如此一來，即便是像王天一這樣等級分排名靠前的選手，面對排名靠後但刻意求和的對手，也無法保證穩定贏棋，進而無法獲得理想的等級分。因此，就有「高手」為了追求等級分排名，產生了「花錢買贏」的訴求。

北京德恒律師事務所律師、象棋大師才溢曾長期參與象棋職業比賽，他表示，對於短期內身負成績壓力，或者有晉升需求的棋手而言，當其自身實力無法確保獲得既定目標，就可能在關鍵場次產生買棋的動機。

而對於賣棋一方來說，在非關鍵場次，或者當他賣棋所獲得的收益大於風險時，在巨大的利益誘惑面前，可能就會鋌而走險。

鄭惟桐（中）、趙鑫鑫（左）拿下杭州亞運象棋的金、銀牌。(新華社)
鄭惟桐（中）、趙鑫鑫（左）拿下杭州亞運象棋的金、銀牌。(新華社)

➤➤➤中國象棋界爆醜聞 懲處41人 趙鑫鑫等3人終身禁賽

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