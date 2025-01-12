中國象棋界爆醜聞 懲處41人 趙鑫鑫等3人終身禁賽

圖為2023年中國選手趙鑫鑫（左）在杭州亞運男子個人第四輪比賽對陣中國選手鄭惟桐。（新華社資料照）

中國國家體育總局棋牌運動管理中心（以下簡稱「棋牌中心」）12日通報了象棋「錄音門」事件的調查情況，又有41名違規人員受到處罰，其中趙鑫鑫、汪洋、鄭惟桐被終身禁賽。

先前王天一和王躍飛已經因為買棋賣棋、操縱比賽等違規行為被終身禁賽。

中國象棋協會紀律與道德工作委員會研究決定，給予趙鑫鑫、汪洋、鄭惟桐終身禁賽、撤銷中國象棋協會技術等級稱號的處罰決定。

此外，王廓、孫勇徵、郝繼超、黨斐、崔革等34人被給予不同年限的禁賽處罰，另有4名違規人員被通報批評。

棋牌中心相關負責人表示，2023年4月起，網路平台上陸續出現錄音片段，同時配有文字，稱象棋運動員王躍飛、郝繼超在商討買賣協議。

同年10月，象棋名宿柳大華及黨斐在自媒體平台實名舉報，要求徹查其他亂象。

「錄音門」事件發生後，公安部門對多名象棋運動員涉嫌違法犯罪問題線索進行立案偵查，以買賣棋問題為線索，深挖徹查象棋從業人員在象棋比賽中的違法犯罪行為。

公安部門表示，多名象棋運動員、教練員存在買棋、賣棋、行賄、受賄行為，且部分人員行為時間跨度長、頻次高，極大干擾了全國象棋競賽的公平公正，嚴重損害了象棋運動乃至整個體育行業的社會形象。

公安機關已將個別象棋運動員移送檢察機關審查起訴。中國象棋協會表示，對仍處於調查過程中的涉嫌違法違規人員，一經查實，將依紀依規嚴肅懲處，絕不姑息。

2024年9月，中國象棋協會公布關於對王天一、王躍飛違規行為進行處罰的情況通報，二人因長期存在買棋、賣棋、操縱比賽等行為被給予終身禁賽等處罰。

棋牌中心召開媒體通氣會和全國棋牌領域賽風賽紀警示教育會，會上回顧和總結象棋行風行紀專項整治的工作情況，同時通報了對趙鑫鑫等41名違規人員的處罰決定。