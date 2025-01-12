中國救房救市政策頻出 專家：「根本問題」仍待解決

兩岸房地產專家、復旦大學地產運作研究所前所長蔡為民11日表示，中國房市的關鍵問題在於消費者缺乏信心，重建信心改善預期是目前中國的首要任務。(記者謝守真／攝影)

中國近來持續推出一波又一波的救房救市政策，試圖重振房地產 市場、擴大內需消費。兩岸房地產專家、復旦大學地產運作研究所前所長蔡為民11日表示，中國房市的關鍵問題在於消費者缺乏信心，重建信心改善預期是目前中國的首要任務，尤其在預售制度上，只要有一點點的調整，中國「爛尾樓 」的窘境就有望能解決。同時，他認為，中國內部經濟疲軟或房市悲觀，整體與中美博弈的程度有關，這是接下來最大的變數。

蔡為民11日在上海一場講座後接受本報訪問時表示，現在中國房市「其實在於信心問題」，尤其在於中國「特殊的」預售制度，消費者失去信心，進而導致整體經濟或房市的氣氛低落，儘管進來救房政策頻出，但「仍未觸碰房市的根本問題」。

蔡為民提及中國的預售制度指，在下訂預售屋且還未交付前，消費者就必須全額交款，「（消費者）什麼都沒有看到，錢都交出去了，這樣的消費者保障在哪裡？」等於給了房企濫用大筆資金的空間，一但遇到景氣反轉的狀況，消費者保障直接蕩然無存，致使其對購房失去信心。

他稱，雖然中國中央去年已提及擬改革預售屋制度，但如果「改的是廢除預售，這只是因噎廢食」，不會有太多成效。他建議調整預售付款模式，加上強力推進「保交樓」的運作，方能重建消費者信心，並有望能解決中國爛尾樓的現象，「只需要在制度一點點的調整就可以了」，重建消費者信心，是現階段最重要的工作。

蔡為民續稱，現在情況是，中國是從「內捲」到「躺平」，再到「擺爛」，「關鍵最可怕的是，現在看不到改變的希望」。他提到，中國自古有名言說道「不患寡而患不均」，當代社會不像過去苦，只要人們有希望仍活得下去，因為知道明年會好起來，但現在大家心裡的苦是發覺「愈努力愈賠錢」。近年只要提到房價 ，就是「跌會死，漲更死，總體平衡止跌回穩」，但要達到「穩」的狀態，中央只能「放大水」。

另，蔡為民認為，目前中國內的經濟疲軟或房市悲觀的狀態，整體與中美博弈的程度有關，這對衝擊經濟、房地產，導致預期不佳的不確定感加深。對中國而言，重建信心改善預期是目前首要任務，「當前工具箱能用的工具都拿出來了」，可是根本問題尚待解決，尤其是民眾的信心缺乏，「沒有信心只會畏首畏尾，會走上日本、台灣的老路」，「信心的產生，有時就是微觀間的事。」