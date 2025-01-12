我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

化學怪霧瀰漫12州 聞者咳嗽、胸痛、眼痛…

呼吸道傳染病升溫 中國疾控中心：均是已知病原體

呼吸道傳染病升溫 中國疾控中心強調「均是已知病原體」

記者陳宥菘／即時報導
中國國家衛健委12日下午召開記者會。（圖／截自中新網直播）
中國國家衛健委12日下午召開記者會。（圖／截自中新網直播）

中國近期正處於呼吸道傳染病高峰季節，包含流感、呼吸道融合病毒、肺炎黴漿菌等疾病齊發，尤其日前人類間質肺炎病毒（hMPV）大流行，一度引發關注。中國疾控中心12日強調，今年冬春季（多種病原體）仍將呈現交替或疊加流行態勢，但「均是已知病原體，未出現新發傳染病」，整體流行強度和就診壓力不會高於去年。

中國疾控中心9日發布的2025年第1周「全國急性呼吸道傳染病哨點監測情形」指出，中國目前急性呼吸道傳染病整體持續呈現上升趨勢，不同病原體導致感染的走勢有差異。

中國國家衛健委12日下午召開記者會，說明呼吸道疾病有關情況。中國疾病預防控制中心研究員王麗萍表示，目前正值呼吸道傳染病高發生率季節，多種病原體可能導致呼吸道傳染病。監測顯示，流感是引起目前醫療機構急性呼吸道感染患者就診的主要疾病。

中國國家衛健委發言人胡強強指出，中國疾管中心發布的全國急性呼吸道傳染病哨點監測情況顯示，今年第1周流感處於季節性流行期，流感病毒的陽性率上升緩慢，其中，全國門急診流感樣病例的流感病毒陽性率較上周上升了3.8%，低於去年的同期水平。

王麗萍稱，近期流感處於季節性流行期，大多數省份流行強度處於中等水準。目前，流感陽性率上升趨勢已經減緩，隨著各地中小學陸續放假，預計本月中下旬流感活動量可能會下降。她稱，目前流感流行的優勢株是甲型H1N1亞型（A型流感病毒H1N1亞型），經過抗原性分析，確認與今年的流感疫苗株匹配度良好，疫苗接種有效。

至於其它病原體，王麗萍指出，呼吸道合胞病毒陽性率在0至4歲年齡組呈波動上升。鼻病毒、肺炎黴漿菌、腺病毒檢測陽性率呈下降趨勢。新型冠狀病毒等其它呼吸道病原體處於較低流行水準。

她還強調，人類偏肺病毒（人類間質肺炎病毒）並不是新病毒，已經至少伴隨了人類幾十年，由於檢測手段的發展，近年來的相關報導漸多。目前，人類偏肺病毒檢測陽性率處於平台波動，其中北方省份陽性率下降，14歲及以下病例中陽性率開始下降。

中國國家衛健委醫療緊急司副司長高新強則稱，監測顯示，近期處於流感相對高發期，但未超過去年流行季的水平。中國全國發燒門診、急診病患數量呈現一定上升的趨勢，但整體低於去年同期水準，未出現醫療資源明顯緊張的情況。

流感疫苗 檢測 黴漿菌

上一則

空姐回黑龍江老家養豬「臭到入味」視頻暴紅 2個月賺20萬

下一則

2024中國上市公司理財產品認購規模年減5% 創近5年新低

延伸閱讀

諾羅、流感與COVID病例激增 官員籲接種疫苗

諾羅、流感與COVID病例激增 官員籲接種疫苗
EMS線上會 聚焦全球傳染病防控

EMS線上會 聚焦全球傳染病防控
流感發燒、咳嗽、頭痛…併發心肌炎 慎防引起心臟衰竭

流感發燒、咳嗽、頭痛…併發心肌炎 慎防引起心臟衰竭
港進入流感季 9成患甲流 衛署料學校高危促打疫苗

港進入流感季 9成患甲流 衛署料學校高危促打疫苗

熱門新聞

北京去年底一口氣讓「三機一艦」亮相，包括疑為第六代戰機的兩款新型戰機。(視頻截圖)

中國秀六代戰機嘗到甜頭？ 美媒：F-35因此賣不動了

2025-01-06 01:29
薄瓜瓜甜曬與愛妻許惠瑜的自拍照。（取材自X平台@BoKuangyi）

薄瓜瓜新年放閃 愛妻許惠瑜美貌獲讚「像舒淇」

2025-01-05 00:55
圖為吉林長春市一名母親帶小孩抽血。示意圖。(新華社資料照)

中國醫院大量破產倒閉 民眾看病可能越來越貴

2025-01-05 10:40
從泰國境內可以清楚拍攝到緬甸境內建築。（取材自新華社）

泰緬邊境危險？中記者親赴現場：穿名牌年輕人 一到機場就被接走

2025-01-11 10:00
羅女士手工製作的「大鵝」，全套材料均在網上購買。（取材自封面新聞）

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

2025-01-03 07:19
西藏官媒7日晚間宣布定日地震造成126人遇難，3609戶房屋倒塌，188人不同程度受傷。圖為救災場景。（新華社）

西藏日喀則6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌

2025-01-07 10:41

超人氣

更多 >
慈濟盜圖風波 彰化縣前縣長建議由原創者重新完成畫作

慈濟盜圖風波 彰化縣前縣長建議由原創者重新完成畫作
洛杉磯野火狂燒沒水救 富豪夫婦把持92%用水量掀撻伐

洛杉磯野火狂燒沒水救 富豪夫婦把持92%用水量掀撻伐
新劇同日上檔 楊紫、白鹿「90花大對決」…「她」再登收視女王

新劇同日上檔 楊紫、白鹿「90花大對決」…「她」再登收視女王
洛杉磯大火燒死童星 身體罹病無法動 死前逼母親快逃

洛杉磯大火燒死童星 身體罹病無法動 死前逼母親快逃
3生肖女脾氣暴最難哄 屬虎情緒化、她太敏感易有紛爭

3生肖女脾氣暴最難哄 屬虎情緒化、她太敏感易有紛爭