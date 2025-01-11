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杭州跨年夜活動放煙火 男子面臨3年以上刑罰

中央社台北11日電
一名22歲男子在杭州跨年夜放飛氣球的活動施放煙火。(擷自CCTV)
一名22歲男子在杭州跨年夜放飛氣球的活動施放煙火。(擷自CCTV)

一名22歲男子在杭州跨年夜放飛氣球的活動施放煙火，一度引起群眾恐慌，隨即被警方帶走。杭州警方通報，他涉嫌「以危險方法危害公共安全罪」，被採取刑事強制措施。這項罪名至少處3年以上有期徒刑，恐創下中國放煙火最重刑罰紀錄。

年關將至，中國官媒央視新聞今天報導上述消息，警示意味濃厚。

報導說，1月1日零時，浙江杭州湖濱步行街跨年夜的現場，當天，近9萬市民和遊客自發聚集在這裡迎接新年的到來。就在倒計時結束，大家放飛氣球祈福的過程中，人群中的一名男子突然點燃了手中的煙火向空中噴射。

杭州市站前派出所警員于曉峰說，當時他在平海路點位進行執勤。這時天空中氣球是最密集的。周圍的群眾已經引起了不小的恐慌，有彎腰躲避的，有大聲尖叫的，甚至看到煙火的火星掉落在群眾的衣物上面。他就趕緊疏散人群，同時呵斥對方，但是對方也不以為然，他第一時間對該男子進行了控制。

報導說，由於處置及時，現場沒有造成人員受傷。經過審訊，警方得知該男子姓李，22歲，是外省籍無業人員。當天，他攜帶一款名為「加特林」的煙火，邀請朋友一起走到湖濱步行街跨年。為尋求刺激，博人眼球，刻意在倒計時結束後，當眾燃放。

杭州市湖濱派出所副所長高逸倫說，李姓男子因涉嫌「以危險方法危害公共安全罪」，被採取刑事強制措施。目前，案件正在進一步偵辦中。

警方調查發現，李男放煙火之所以未造成嚴重後果，主要是因為活動現場放飛的數萬隻氣球是氦氣氣球。如果這些氣球裡面是氫氣等可燃氣體，一遇到火源，後果不堪設想。

根據中國刑法，放火、決水、爆炸以及投放毒害性等物質或者「以其他危險方法危害公共安全」，尚未造成嚴重後果的，處3年以上、10年以下有期徒刑。

中國政法大學副教授朱巍說，在一個特殊的時段，人員密集，李男偷偷攜帶煙火，向天空飄著的氣球放這種「加特林」煙火，可能會造成對不特定多數人的人身損害。李男實際上是放任這種結果發生的，只不過最後沒有造成嚴重的損害，所以他認為有可能涉嫌「以危險方法危害公共安全罪」。

公開案例顯示，在中國違規施放煙火、鞭炮，通常會被處以人民幣500元（約68美元）以下罰款；若行為危及公共安全，可能會被處10日以上、15日以下的行政拘留。

李姓男子若罪名成立被判有罪，將面臨至少3年有期徒刑，恐創下中國放煙火最重刑罰紀錄。

社群影片顯示，李男施放煙火後，隨即被警方帶走。他當時不以為意，還笑嘻嘻比出強壯的手勢。今天新聞播出後，引發中國網友熱議。

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