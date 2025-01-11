我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Axios：丹麥稱願同川普團隊 討論美在格陵蘭訴求

中國駭客攻擊升溫 拜登將頒布命令提高資安標準

北京加大管控 中國流亡海外人數連年創新高

記者陳湘瑾／即時報導
根據聯合國難民署（UNHCR）統計，自中國國家主席習近平2012年上任以來，中國人流亡海外、尋求庇護的人數連年創新高。圖為美墨邊境的非法移民。（美聯社）
根據聯合國難民署（UNHCR）統計，自中國國家主席習近平2012年上任以來，中國人流亡海外、尋求庇護的人數連年創新高。圖為美墨邊境的非法移民。（美聯社）

國際人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）10日發布報告，根據聯合國難民署（UNHCR）統計，自中國國家主席習近平2012年上任以來，中國人流亡海外、尋求庇護的人數連年創新高，每年平均年化增長率約為24%，截至目前的總數已超過115.8萬，去年的總出逃人數至少17萬6239人，創史上新高。

美國之音報導，這些逃亡的中國人主要目的地包括美國、加拿大、澳洲和部分歐洲國家。僅2021年，就有超過88,000名中國人落腳美國，占比高達75%，其次是澳洲、加拿大、巴西、韓國和英國等。歐洲國家中，當年度分別有900、379和248人逃往西班牙、德國和法國。

「保護衛士」傳播總監哈思（Laura Harth）表示，聯合國的統計數恐顯保守，因為「中共當局對特定族群的公民加大邊境管控」，讓更多人根本無法出境，他指出，「這波大逃亡也符合我們看到的趨勢，即北京越來越明目張膽地跨境鎮壓」。

一位因人身安全考量不願透露姓名的中國籍企業家於去年12月逃至泰國，由於泰國與中國簽署罪犯引渡合作協議，他坦言自己在泰國並不感到安全，正計畫盡快逃往第三國。這位民營企業家從2000年以來曾多次創業成功，但最終都被地方勢力霸佔產業，甚至老家也被強行徵收，即使一家人想盡辦法上訪，但不是被當局在北京火車站截訪，就是被流氓找上門進行所謂的「維穩」。

另一位原籍中國河南省安陽縣的王守峰，原本是在安陽承包民營建築項目。由於經常在網路上發表支持民主的論述，使他受到公安監控。去年5月，王守峰因組織為北京維權律師周世峰病危妻子募捐醫療費的活動，被河南當局指控違反慈善法，同時凍結其公司帳戶。直到一個警察提醒他必須逃亡，不然警方準備重刑關押他，他才匆忙買了機票飛往德國，目前正申請政治庇護中。

泰國 澳洲 河南

上一則

6倍薪水挖角光景不再 中國半導體產業招人進入冷靜期

延伸閱讀

美中博弈 學者：川普占上風 或可保台海4年內沒戰爭

美中博弈 學者：川普占上風 或可保台海4年內沒戰爭
王星事件後 網傳詐團藉陳奕迅演唱會出手 曼谷演出急喊卡

王星事件後 網傳詐團藉陳奕迅演唱會出手 曼谷演出急喊卡
演員被綁架延燒…陳奕迅曼谷開唱叫停 中客取消泰國遊

演員被綁架延燒…陳奕迅曼谷開唱叫停 中客取消泰國遊
川普威脅奪格陵蘭 義總理：意在警告北京 別染指美戰略要地

川普威脅奪格陵蘭 義總理：意在警告北京 別染指美戰略要地

熱門新聞

北京去年底一口氣讓「三機一艦」亮相，包括疑為第六代戰機的兩款新型戰機。(視頻截圖)

中國秀六代戰機嘗到甜頭？ 美媒：F-35因此賣不動了

2025-01-06 01:29
楊亘丟了的行李。(視頻截圖)

一大袋「美珍香」落機艙找不回 男星：國航機組瓜分了

2025-01-04 08:30
中國最近爆發呼吸道感染疫情，許多地方醫院人滿為患。圖為上海一醫院發熱門診大排長龍。(路透)

中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿

2025-01-04 15:04
薄瓜瓜甜曬與愛妻許惠瑜的自拍照。（取材自X平台@BoKuangyi）

薄瓜瓜新年放閃 愛妻許惠瑜美貌獲讚「像舒淇」

2025-01-05 00:55
蛇年紀念幣、蛇年紀念鈔3日起兌換，吸引大批民眾排長隊，(取材自新聞晨報)

中國「蛇鈔」意外搶手 年輕人轉手就賣 二手溢價已到200%

2025-01-04 20:09
圖為吉林長春市一名母親帶小孩抽血。示意圖。(新華社資料照)

中國醫院大量破產倒閉 民眾看病可能越來越貴

2025-01-05 10:40

超人氣

更多 >
今年3生肖財運大開 鼠投資有成、他連偏財運都增加

今年3生肖財運大開 鼠投資有成、他連偏財運都增加
日本遊客瘋「台灣伴手禮大公開」這2小物意外上榜

日本遊客瘋「台灣伴手禮大公開」這2小物意外上榜
好市多這款日式芝士蛋糕「甜度剛好」 網教1招更好吃

好市多這款日式芝士蛋糕「甜度剛好」 網教1招更好吃
洛杉磯豪宅燒毀 梅爾吉勃遜痛批紐森：稅金都花在髮膠上

洛杉磯豪宅燒毀 梅爾吉勃遜痛批紐森：稅金都花在髮膠上
洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離

洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離