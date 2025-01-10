海底撈針vs.水滴穿石…深圳小學數學試卷 考倒中學老師

（取自微博）

深圳南山區四年級數學期末考卷近日成為網友熱議的話題。該試卷共有6頁A4紙、36題，平均下來每題僅有約150秒的答題時間；這兩分半鐘，四年級的學生需要讀題、理解、思考、計算、書寫。不少中學數學老師紛紛感慨：「別說小學四年級學生了，我都寫不完！」

澎湃新聞報導，這份試卷的選擇題就有不少題目需要考生深刻「理解」題幹文字意義才能作答。如第四題顯示：「下列成語所描述的事件中，( )發生的概率最小」，四個選項分別為「海底撈針、瓜熟蒂落、旭日東升、水滴穿石」。家長不禁留言質疑：「海底撈針和水滴穿石比機率，這還是數學題嗎？」

1月10日，南山區教育局 工作人員對此回應表示，「新課程標準實施後，國家義務教育的品質監測命題方向和重點發生了較大的轉變。新的命題方向旨在培養學生用數學的眼光觀察現實世界、解決問題的能力」。教育局強調，這種調整是為了讓學生在未來的學習過程中逐漸適應跨領域的應用，並提升核心素養。教育局也承認這是一個循序漸進的過程，相信學生未來會逐漸適應這種變化。

近幾年，隨著教育理念不斷革新，中小學階段跨領域、情境化、綜合運用的題目多起來，題目設計也更加貼近真實的生活場景。考卷也不時引發熱議，網友表示，「學的一粒沙，考試的撒哈拉。」常有教師或家長把試題發到微信 群組「測試」，一群學歷不低的成年人也一籌莫展。這些試題，有的題目很難看懂，想要搞明白題目要求，往往要先進行一番「閱讀理解」；還有的題目變成了腦筋急轉彎，你以為考A知識點，其實它考的是B知識點，主打一個出其不意。

在南山這套數學試卷中，就出現了深圳無人機展、地鐵 13號線、李子柒、黃金周旅遊、取件碼等內容。數學考試題目敘事宜簡不宜繁，真沒必要在試題包裝上繞來繞去，題目簡潔、直接一些，某種程度上也是減負。

許多家長表示自己看完題後很崩潰，不知道接下來孩子應該怎麼學數學？「我們這是考數學，不是考語文。」

新聞晨報記者訪問了國家級骨幹教師、中國數學奧林匹克高級教練黃東坡，他看完這份數學試卷後也表達了同樣的觀點：「情境化、跨學科、增加閱讀量，這是新中考新高考的新特點，但凡事要有度，否則只有形式而脫離學生的學習實際、能力水平和思維狀況。只能是形式大於內容，熱鬧一時。」他補充道，小學數學除了計算、推理、數據分析等關鍵能力的培養，還需從小培養孩子的閱讀理解能力、資訊整合能力、批判思考能力和語言表達能力。